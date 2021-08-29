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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Marko: "Taraftarları bu kadar bekletmemeliydik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Belçika GP'de uzun süren bekleyişin doğru olmadığını ve taraftarlar için en iyi şeyin seçilmediğini düşünüyor.

Marko: "Taraftarları bu kadar bekletmemeliydik"

Belçika'da gerçekleştirilen yarış, yoğun yağmur nedeniyle uzun süre başlayamadı ve sonunda pist üstünde herhangi bir aksiyon yaşanmadan da son buldu.

Yarış öncesinde yağan yağmur nedeniyle güvenlik aracı arında bir formasyon turu atıldı ve ardından yarış 3 saat askıya alındı.

Sonrasında yarış güvenlik aracı ardında başladı ve iki turun ardından kırmızı bayrak çıkarıldı. Taraftarlar buna rağmen tribünlerden veya pistten ayrılmayarak pilotlara destek verdi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, elde ettiği galibiyetle beraber şampiyonada Lewis Hamilton'la arasını üç puana indirdi.

Yarışın ardından konuşan Marko şöyle dedi: "Bu zaferden gurur duymuyoruz. Organizatörler ve sorumlular, araçların piste çıkarak, gerekli yükümlülükleri yerine getirilmeleri için mümkün olan her şeyi yaptılar. Ancak bence seyircileri bu kadar uzun süre tribünlerde tutmanın anlamı yok. Taraftarlar, tüm bu belirsizliğin ortasında saatlerce beklemek zorunda kaldılar."

"Çok fazla belirsizlik vardı: yarışacak mıyız yarışmayacak mıyız... Açıkçası güzel bir yarış günü değildi ve gelecekte bu tarz şartlar için bir şeyler bulmaları gerekiyor."

"Bu kadar zor şartlar altında, yarış hemen birkaç saat ertelenebilir veya Pazartesi'ye ertelenebilirdi. Lojistik açısından bunu yapmak mümkündü -Hollanda GP'nin yapılacağı- Zandvoort'taki pist buraya çok yakın."

Yarış sonucuyla ilgili  Marko, "Burada kendimizi güçlü hissettik. Fakat tüm bunlar hiç puan alamamaktan daha iyidir. Bundan gurur duymasak da sonucu kabul edeceğiz." dedi.

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FIA: “Belçika GP’yi pazartesiye ertelemek mümkün değildi”

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