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Formula 1 Amerika GP

Marko: "Tam olarak nerede olduğumuzu Austin'de göreceğiz"

Helmut Marko, yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin Red Bull'a bu yıl şampiyonluk kazanma şansı konusunda daha net bir resim vereceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen yılın son altı Grand Prix'sine Lando Norris'in 52 puan önünde lider girerken Red Bull, şampiyonada McLaren'in 41 puan gerisinde yer alıyor.

McLaren, MCL38'in potansiyelinden yararlanan iki yüksek performanslı pilotla Red Bull'u geride bırakmış olsa da Verstappen'in liderliği, daha düzenli zaferlerle bile Norris için geçilmesi zor bir konumda. 

Red Bull danışmanı Marko Formula1.de YouTube kanalına yaptığı açıklamada "Yaptığımız son taban değişiklikleri doğru yönde atılmış bir adım ama yeterli değil." 

"Norris, son yarışta bizden tur başına yaklaşık 1 saniye alıyordu. Ayrıca Charles Leclerc de Norris kadar hızlıydı."

"Bu yüzden elde ettiğimiz ikincilik bizim için zafer niteliğindeydi."

Helmut Marko, Red Bull Racing

Helmut Marko, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Sezonun bu noktasında dikkatler durumun matematiğine çevrilmiş durumda: Verstappen her yarışı (altı Grands Prix ve üç Sprint yarışı) ikinci bitirebilirse Dünya Şampiyonu olacak ve Norris'in her yarışı en hızlı turla kazanması bile yeterli olmayacak.

Marko, "Sadece ikinci bitirmeye güvenemeyiz."

"Monza'ya baktığımızda, bizim için gerçek bir uyarıdan daha fazlasıydı çünkü strateji, pit stoplar, hız, her şey açısından ne zaman bu kadar yanlış yaptığımızı hatırlamıyorum."

"Araca daha geniş bir çalışma penceresi verilmesi gerekiyor. Ayrıca Max'in atak yapabilmesi için daha fazla hıza ve daha fazla menzile ihtiyacımız var."

"Ancak bence belirleyici faktör Austin'deki performans olacak, tam olarak nerede olduğumuzu orada göreceğiz." dedi.

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Zeynep Taş
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