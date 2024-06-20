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Formula 1 İspanya GP

Marko: "Takıma sakinlik getirsin diye Perez'le kontrat yeniledik ama işe yaramadı"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'le kontrat yenilemelerinin işe yaramadığını kabul ediyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, arrive at the track

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, arrive at the track

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull sürpriz şekilde Sergio Perez'in kontratını daha sezonun ilk yarısında yenilemeyi tercih etti ve bu da bazılarını şaşırttı.

Perez sezona iyi başlasa da, son yarışlarda düşüşe geçti ve son iki yarışta finiş bile göremedi.

Hal böyle olunca Red Bull'un kararı sorgulanmaya başladı.

OE24'e konuşan Marko, kontratı bu kadar erken yenilemenin bir hata mı olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sözleşmesini uzattık çünkü takımda sakinlik yaratmak istiyorduk ama maalesef pek işe yaramadı."

"Yine de Sergio'nun önünde gerçek pistlerde kendini kanıtlayabileceği üç yarış var."

Marko geçtiğimiz günlerde en iyi sürücü kadrosunun McLaren'da olduğunu söylemişti.

Bununla ilgili gelen tepkilere Marko, "Fakat durum öyle! İkisi de genç ve özellikle sıralama turlarında birbirlerine her zaman çok yakınlar."

"Her ikisi de,  özellikle Piastri gelişmeye devam edecek." dedi.

 

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