Marko "takım oyuncusu" Perez'i övdü

Sergio Perez, geçen yılın başında Red Bull'a katıldı ve Avusturyalı ekiple ilk yılında bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Yine de Perez, yılın ikinci yarısında daha iyiydi ve son yarışta takım arkadaşı Max Verstappen'in zafere ulaşmasında büyük rol oynadı.

Red Bull, Hamilton'ın daha iyi bir tempoya sahip olduğunu bildiği için Abu Dhabi'de Perez ve Verstappen'e tamamen farklı ayarlar yaptı. Bu kapsamda aracı, Hamilton'ı arkada tutacak şekilde ayarladılar.

Meksikalı pilot da görevini mükemmel şekilde yerine getirdi ve İngiliz pilotu neredeyse sekiz saniye yavaşlattı.

ServusTV ile yaptığı röportajda Marko, şöyle dedi: "Sergio, inanılmaz sadakati olan gerçek bir takım oyuncusu."

"Elbette yarıştan önce bazı senaryolardan bahsettik. Fakat o, homurdanmadan, karşı çıkmadan ve soru sormadan devam ediyor."

"Orada Hamilton'a sadece iki turda sekiz saniye kaybettirdi ve bunu adil bir şekilde yaptı."

"Hamilton, bunun 'tehlikeli sürüş' olduğunu düşünüyordu, ki böyle olacağını biliyorduk!"

"Sürücülerimizin araçlarındaki ayarlar, önemli oranda farklıydı. Sergio daha fazla yere basma gücü ile yarıştı ve bu da üçüncü sektörde onu daha hızlı hale getirdi."

"Bu da onun Hamilton'a karşı olan savunmasını kolaylaştırdı."

Marko, 2022 için Perez'in gelişmesi gereken alanlar sorulduğunda, "Tek bir zayıflığı var ve o da sıralama turları. Onun yarış temposu mükemmel." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images