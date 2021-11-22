Marko: "Suudi Arabistan'da kazanmak zorundayız"

Lewis Hamilton, Formula 1 tarihindeki ilk Katar Grand Prix'sinde oldukça kolay bir galibiyet elde etti. Yarışa ilk sıradan başlayan Hamilton, asla gerçek bir tehditle karşı karşıya kalmadı ve 27 saniye farkla galibiyete ulaşıp, şampiyonadaki puan farkını sekize indirdi.

Max Verstappen, aldığı grid cezasının ardından hızla ikinci sıraya yükseldi ve son bölümde en hızlı turu da atıp hafta sonundan 19 puanla ayrılmış oldu.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, yarıştan sonra şöyle dedi: "Hasarı mümkün olan en az seviyeye indirdik."

"Yarışta Max ne zaman zorlasa, Lewis cevap veriyordu. Max, yükselmeye çalışırken lastiklerine daha fazla baskı uygulamak zorunda kaldı ve ayrıca kanadında küçük bir hasar vardı.”

Katar'da W12'nin arka kanadı sık sık tartışma konusu oldu. Red Bull'un talebi üzerine FIA, kanat kurallarını daha da sıkılaştırdı.

Marko, "Mercedes, Katar'daki antrenman seanslarında yavaşladı. Bu, artık esnek arka kanadı kullanmadıkları ve en yüksek hızlarının normale döndüğü gerçeğiyle görülebilir."

"Artık o kanadı kullanmayacaklarını, FIA'nın bunu yargılamak için gerekli araçlara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu konuda risk alacaklarını hayal bile edemiyorum." diyerek, olası bir kullanımda protesto uygulayacaklarını söyledi.

Esnek arka kanat olsun ya da olmasın, bitime iki yarış kala Verstappen'in avantajı artık sadece 8 puan.

Marko'ya göre yapılacak tek şey var: Kazanmak.

“Suudi Arabistan'da kazanmak zorundayız. Katar ve Brezilya'da beklentilerimizi karşılayamadık, bu yüzden Cidde'de daha iyi bir iş çıkarmalıyız."