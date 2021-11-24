Marko: "Suudi Arabistan'da kazanacağız çünkü herkes orayı Mercedes'in kazanacağını söylüyor"

Yaz arasından bu yana yapılan dokuz yarışın dördünü Max Verstappen kazanırken, üçüncü Lewis Hamilton, birini Daniel Ricciardo ve birini Valtteri Bottas kazandı.

Son yarışlarda Mercedes'in üstünlüğü var ve Hamilton, kalan iki yarışı kazanırsa, şampiyonluğunu ilan edecek.

Verstappen, eğer kalan yarışlardan birini kazanabilirsek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Helmut Marko, performanslarıyla ilgili şöyle dedi: "Katar'da bizim tarafımızdan kaynaklanan bazı sorunlar vardı. İlk antrenman seansında 0.4 saniye daha iyiydik fakat sonrasında vakit kaybettik."

"Diğer tarafta Hamilton, sürekli gelişti ve aracını doğru seviyeye getirmeyi başardı. Bizim için durum tam tersiydi. Mükemmel başlangıcı asla devam ettiremiyoruz. Üçüncü antrenmanda, ilk virajda aniden 0.3 saniye kaybetmeye başladık."

"Yarışta belki taktiklerle bir şey denebilirdik ama geriden başladık. Bu da bizi bir pit stopla öne geçme şansından mahrum bıraktı. Bu ceza ile bazı taktik imkanlarından mahrum kaldık."

"Genel olarak yarış hızımız sıralama turlarındaki hızımızdan önemli ölçüde daha iyiydi. En yüksek hız açısından daha yakındık. Haftalardır ilk kez dezavantajlı durumda değildik."

"Şimdi önümüzde iki yarış var ve bunlardan birini kazanmamız gerekiyor. Herkes Cidde'yi Mercedes'in kazanacağını söylüyor, bu yüzden orada kazanacağız.”

"Bu yıl pek çok kez, beklediğimizin tam tersi oldu. Kağıt üstünde Brezilya GP'yi kazanması gereken bizdik. Ayrıca bundan önce Austin'de Mercedes'in kazanacağı düşünülse de, biz kazanmayı başardık."

"Max Bakü, Silverstone ve Budapeşte'de birkaç puan kaybetti. Normalde şampiyonada durum bizim lehimize olurdu ama şimdi bununla baş etmemiz gerekiyor."

"Baskıyı kaldıramıyorsanız, Formula 1 sizin sporunuz değildir."