Marko: "Sürücü programımıza yönelik eleştiriler haksızlık"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, genç sürücülere yaptıkları yatırımı kimsenin yapmadığını ve programlarından ayrılan sürücülerin dahi farklı serilerde önemli kazançlar elde ettiğini söyledi.
Red Bull, Formula 1'in en aktif sürücü programlarından birisine sahip ve şu anda gridde yarışan isimlerin çoğu bu programda yetişti.
Örneğin Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz, şu anda dört büyük takımda yarışıyor. Ayrıca Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda gibi genç isimler de gridde.
Ancak bu programdaki sürücülerin kendilerini göstermesi için birkaç yılı oluyor ve beklentileri karşılayamazlarsa, programdan çıkarılıyorlar.
Helmut Marko, bu konuda kendilerine yönelik sert eleştiriler olsa da, bunlara katılmadığını dile getirdi.
Marko, şöyle dedi: "Sürücüleri Formula 1'e yetiştiriyoruz. Buna ilk karar veren bizdik. Diğerleri bizi takip etti ancak aynı ölçekte değil."
"Fakat sürücülerle yollarımızı ayırdığımız anda sürekli eleştiriliyoruz."
"Bu eleştirilere katılmıyorum. Programımızda yetişip DTM, GT ve Formula E'de yarışan sürücülerin %95'i normalde kazanabileceklerinden çok daha fazlasını kazanıyor."
"Bazen sevdikleri sporda 15 yıldan fazla kariyere sahip oluyorlar. Bunun temellerini atan şey genç sürücü programımız."
Domenicali: "F1, 'cebine giren parayı' düşünmüyor"
Audi, F1'e giriş resmileşmeden önce 2026 kurallarını detaylı bir şekilde inceleyecek
Son Haberler
Hamilton, Afrika ziyaretini "hayatının en güzel anlarından bazıları" olarak görüyor
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yaz arasındaki Afrika ziyaretinin her anlamda kendisi için pozitif geçtiğini dile getirdi.
Riccardo'nun performansı McLaren'ı hayal kırıklığına uğratmış
McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu yıl şimdiye kadar ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında, Daniel Ricciardo'nun formunu kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Aston Martin'in radikal arka kanadını kullanıp kullanamayacağını "para" belirleyecek
Aston Martin, Macaristan GP'de görücüye çıkardığı radikal kenar tasarımına sahip yeni arka kanadı sezonun kalan yarışlarında kullanıp kullanamayacağını, bütçe sınırı açısından mali durumunun belirleyeceğini açıkladı.
Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?
The Sun, 2022 pilot maaşlarıyla alakalı yeni bir tablo yayınladı ve buna göre gridin en çok kazanan ismi son yıllarda olduğu gibi yine Lewis Hamilton.