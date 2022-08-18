Marko: "Sürücü programımıza yönelik eleştiriler haksızlık"

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Red Bull, Formula 1'in en aktif sürücü programlarından birisine sahip ve şu anda gridde yarışan isimlerin çoğu bu programda yetişti.

Örneğin Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz, şu anda dört büyük takımda yarışıyor. Ayrıca Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda gibi genç isimler de gridde.

Ancak bu programdaki sürücülerin kendilerini göstermesi için birkaç yılı oluyor ve beklentileri karşılayamazlarsa, programdan çıkarılıyorlar.

Helmut Marko, bu konuda kendilerine yönelik sert eleştiriler olsa da, bunlara katılmadığını dile getirdi.

Marko, şöyle dedi: "Sürücüleri Formula 1'e yetiştiriyoruz. Buna ilk karar veren bizdik. Diğerleri bizi takip etti ancak aynı ölçekte değil."

"Fakat sürücülerle yollarımızı ayırdığımız anda sürekli eleştiriliyoruz."

"Bu eleştirilere katılmıyorum. Programımızda yetişip DTM, GT ve Formula E'de yarışan sürücülerin %95'i normalde kazanabileceklerinden çok daha fazlasını kazanıyor."

"Bazen sevdikleri sporda 15 yıldan fazla kariyere sahip oluyorlar. Bunun temellerini atan şey genç sürücü programımız."