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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"

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Marko: "Sürücü kadromuzun Bottas/Hamilton kadar iyi olup olmadığını göreceğiz"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'nu danışmanı Helmut Marko, henüz mevcut sürücü kadrolarının Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton kadar iyi olup olmadıklarını bilmiyor.

Red Bull, Daniel Ricciardo'nun ayrılığından sonra Pierre Gasly ve Alex Albon gibi isimlerle yarışsa da umduğunu bulamadı.

Bundan ötürü Avusturyalı ekip, yeni sezonda Max Verstappen'in yanına Sergio Perez'i getirecek.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Albon, Abu Dhabi'de Mercedes'in hemen ardında olduğu için bizimle stratejik açıdan oynayamadılar."

"Eğer Albon olmasaydı, Max bu şekilde kazanamazdı. Çünkü böyle bir durumda Mercedes, bir veya iki sürücüyü lastikleri değiştirmek için pite çağıracaktı.

"Albon orada olduğu için bunu yapamadılar. Aksi takdirde Bottas, Albon'un gerisinde döneceği için şampiyona ikinciliğini riske atacaktı. Mercedes'e karşı yarışmak için ikinci bir pilota ihtiyacımız vardı."

"Albon'la ilgili temel faktör tutarlı olmamasıydı. Bazen Verstappen'den 0.6 saniye daha yavaştı. Şampiyonada bu şekilde ilerleyemezsiniz."

"Takımlar veya pilotlar şampiyonu olmak istiyorsanız iki güçlü sürücüye ihtiyacınız var. Bu olmadan herhangi birini yapamazsınız."

"Perez'e baktığınızda, yılın ikinci yarısındaki formu giderek yükseliyordu. Bahreyn'de kazandığı zaman hem ne kadar hızlı olduğunu hem de lastikleri ne kadar iyi kullandığını göstermiş oldu. Kendini her zaman iyi bir pozisyona soktu ve bence sezon boyunca kendisini kanıtladı."

"Perez'i açıkladıktan sonra Meksika GP'nin Paddock Club biletlerinin tamamı satıldı."

"Yine de sadece aracımıza geçip sürüş yapmasının ardından sürücü kadromuzun Hamilton-Bottas ikilisine kıyasla ne kadar iyi olduğunu görebileceğiz."

Marko, 2021 için de şöyle dedi: "Yeni kurallardan kaynaklanan yere basma gücü kaybını büyük oranda telafi edebileceğimize inanıyoruz. Ama şu anda her takım aynı şeye inanıyor. Kesinlikle daha iyi bir yerdeyiz ama Mercedes'ten neler geleceğini de görmeliyiz. Honda, son derece olumlu sinyaller veriyor. Şimdiye kadar söyledikleri her şeyi uyguladılar."

"Motor tarafında ortalama olarak 0.3 saniye kaybettik. Daha da yaklaşmayı umut ediyoruz."

Marko, Mercedes'in kış aylarında performans kazanmaya çalışmaktan çok dayanıklılık sorunlarına odaklanmasını ümit ediyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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