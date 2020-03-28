Marko: "Şubat ayında Coronavirüs kaptım"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına Coronavirüs, pek çok ülkede binlerce ölüme yol açtı.

Bugün itibariyle dünya çapındaki hasta sayısı 500 bini geçerken, Flavio Briatore bu hastalığa Aralık ayında yakalandığı ançıklamıştı.

Şimdi ise Red Bull'un danışmanı Helmut Marko benzer bir açıklamada bulundu.

F1-insider.com'a konuşan 76 yaşındaki Marko, “Şubat ortasında sert bir öksürük ile kötü bir soğuk algınlığım vardı."

"Durum on gün kadar sürdü, bu benim için alışılmadık derecede uzundu. Bugün Coronavirüs olduğundan neredeyse eminim." dedi.

Marko, o zaman virüse karşı bağışıklık kazanmış olabileceğini düşünüyor.

"Dubai'deki havaalanında, tüm uluslardan on binlerce insanın size öksürdükleri, sizi ittikleri ve hatta yanlışlıkla size dokundukları sınırlı bir alanda bir araya geldiğim, Melbourne dönüşünde bunu kapmadım. İçinde bulunduğum son Coronavirüs salgını buydu."

"Benim için, eğer direncim olmasaydı, Coronavirüs olmam gereken yer orasıydı. Bu yüzden daha önce gerçekten Coronavirüs olduysam, bu, yaşlı insanların bu hastalığı yenip, hayatta kalabileceğini gösteriyor."

“Daha az paniğe sahip olmanın ve bu salgınla daha rasyonel olarak ilgilenmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

“Şu an her zamankinden daha zindeyim."

“Ormana gidip, biraz odun kesiyorum ve zihnimi de temizliyorum. Şu anda çevremizde yaşanan tüm bu çılgınlıkla birlikte ihtiyacımız olan tek şey bu."

Marko, yaşadığı yer olan Graz'da çok fazla kısıtlama olduğunu söyledi.

“Aşırı kısıtlamalar var. Graz'daki tüm kamusal yaşam durdu.

“Dört oteli ve ilgili kafeleri kapatmak zorunda kaldım. Şimdi onları alternatif klinikler olarak kullanılabilmeleri için hazırlıyorum. Ancak bu, hemen hemen herkesin sahip olduğu korkuya yardımcı olmuyor. Bir savaş gibi hissettiriyor."

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