Marko: "Şu anda Verstappen'in ardında finiş görmek, kazanmak gibi"

Max Verstappen, bu yılki RB19'a çok iyi adapte oldu ev geride kalan 12 yarışta 10 zafer alarak şampiyonluğu büyük oranda garantiledi.

Sezonun bitimine daha çok yarış olsa da, büyük bir problem yaşamadığı takdirde üçüncü şampiyonluğunu elde edecek.

Verstappen, yarışların çoğunu büyük farklarla kazanırken, diğer pilotlar genellikle ikincilik için savaşabiliyorlar.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Verstappen şu anda rakiplerinin ulaşamayacağı bir seviyede.

Marko şöyle konuştu: "Max'in arkasında ikinci olmak zaten bir zafer gibi."

"Şampiyonada Max ile aynı seviyede performans gösterebilecek başka bir sürücü daha yok. Belki Fernando Alonso ve Lewis Hamilton onun yanına gelebilir fakat şu anda kimse onun önüne geçemez."

"Max'in ne kadar iyi olduğunu biliyorum ve bu dikkate alınmalı. Lastikler konusunda çok dikkatli davranıyor ve bunu yaparken hızını kaybetmiyor."

"Yarışı çok iyi okuyabiliyor ve birkaç adım öteden neler olacağını tahmin edebiliyor. Bu onun eşsiz yeteneği."

Yaz arasından hoşlanmadığını belirten Marko, "Yarışların devam etmesini tercih ederim ama mekanikerler gibi çok çalışan insanların bir molaya ihtiyacı var." dedi.