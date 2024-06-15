Marko, Stroll'ün "gerçekten F1'de olmak isteyip istemediğini" sorguluyor
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lance Stroll'ün bazen “çok iyi yarışlar” çıkarmasına rağmen "gerçekten Formula 1 pilotu olmak isteyip istemediğini" merak ediyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
25 yaşındaki pilot, Formula 1 kariyerinde üç podyum ve bir pol pozisyonu elde etti ancak Marko, Stroll'un bir sürücü olarak "iniş çıkışları olduğunu" söyledi.
Stroll, Aston Martin projesine bağlılığını son zamanlarda yineledi, ancak Marko, kariyerinde gösterdiği dikkat çekici performanslar için övgüde bulunsa da, Aston Martin sürücüsü hakkında Kanada medyasına konuştu.
"2017'de Williams ile Bakü'de podyuma çıkmadan önceki çok iyi yarışını ve 2020'de Türkiye'de bizden pol pozisyonunu aldığını hatırlıyorum."
"O zamandan beri iniş çıkışları oldu. Bazı çok iyi yarışlar ve bazı sıradan yarışlar geçirdi.”
"Gerçekten sürücü olmak istiyor mu ve iyi sonuçlar elde etmek için çok mu çalışıyor merak ediyorum." dedi Marko, Le Journal de Montréal'e Stroll hakkında ne düşündüğü sorulduğunda.
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Şu an Formula 1'de yeterince şey yapıp yapmadığı sorulduğunda, Marko şunları ekledi: "Söylemek zor, çünkü onu yeterince iyi tanımıyorum ve çabalarını gerçekten değerlendirecek kadar yakın değilim. Onu izledim. İniş çıkışları var."
Ancak Stroll Monako'da, Aston Martin'in ileriye dönük yolculuğuna gereken önemi vermediğini düşünenlerin endişelerini gidermek amacıyla takıma bağlılığını yeniden teyit etti.
Stroll, medyaya şunları söyledi:
Son beş yılda takım olarak ne kadar ilerlediğimizi görmek inanılmaz. Takım olarak pembe renkte olduğumuz zamandan beri çok büyüdüm.”
"Şu anda yapım aşamasında olan çok heyecan verici bir rüzgar tünelimiz var, geçen yıl taşındığımız Silverstone'da inanılmaz bir tesisimiz var, bu yüzden bu yapbozun bir araya gelen birçok parçası var.”
Aston Martin Silverstone factory rendering
Fotoğraf: Aston Martin Racing
"Birçok yetenekli insan uzun yıllardır hizmet veriyor, birçok yeni yetenekli insan katıldı ve katılmaya devam ediyor bu da bu projeyi çok heyecan verici kılıyor.”
"Bu yüzden, gelecekte kesinlikle buradayım. Kafam burada.”
"Kesinlikle bu projeye bağlıyım.”
"2019'da 350-400 kişilik bir takımdık, şimdi sayıyı 1000 kişiye çıkarmaya çalışıyoruz. Silverstone şimdi 18 ay öncesine göre çok farklı görünüyor.”
"Bu yüzden, evet, kesinlikle bu projeye bağlıyım ve bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum."
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