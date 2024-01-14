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Marko: "Steiner popülaritesinin kurbanı oldu"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Haas patronu Gunther Steiner, popülaritesi yüzünden koltuğundan oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, gridde

Haas, geçtiğimiz hafta takım patronu Gunther Steiner ile yollarını ayırma kararı almış ve herkesi şaşırtmıştı.

Steiner, 2016'dan beri Haas'taydı ve Netflix sayesinde popülaritesinde büyük bir artış yaşanmıştı.

Pek çok kişi, Steiner'ı "gridin en eğlenceli karakteri" olarak görüyordu. Fakat Steiner'ın bu popülaritesi sportif sonuçlara pek yansımadı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Steiner'in Haas takım patronluğu görevinden alınmasını yorumladı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı, Haas'ın sahibi Gene Haas'ın Steiner'in artan popülaritesinden ve şöhretinden kendi çıkarları doğrultusunda faydalanmaya çalışmasından hoşlanmadığını söyledi.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Netflix gibi bir belgesel aracılığıyla popüler olan herkes yükseklere çıkma eğiliminde."

"Fakat çok hızlı davranır ya da çok yükseğe çıkarsanız, düşüş sizin için acı verici olur."

"Steiner'ın popülerliğini takım hisselerine dönüştürmek istediğini duydum. Sahibi Gene Haas bundan pek hoşlanmamış."

"Bizim sporumuzda takım her zaman bireyden daha önemlidir. Steiner popülaritesinin kurbanı oldu." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

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