Marko: "Sprint yarışları bir şansı hak ediyor"

Formula 1, 2021 sezonundaki üç yarışta sprint yarışı formatını denemek istiyor ve bu formata göre, cumartesi günkü geleneksel sıralama turlarının yerini kısa bir sprint yarışı alıyor.

Şimdiye kadar bazı kesimler bu formata destek verirken, bazı kesimler bunun F1'in DNA'sına uymadığını söylüyorlar.

Kısa süre içerisinde sprint yarışıyla ilgili nihai kararın ve formatın açıklanması bekleniyor.

Konu hakkında Servus TV'ye konuşan Helmut Marko, sprint yarışı formatının en azından denenmesi gereken bir çözüm olduğu görüşünde.

Marko, “Elbette ayrıntıların hâlâ açıklığa kavuşturulması gerekiyor."

"Ancak bu fikre, 2022'deki yarışların formatının tam olarak nasıl olacağına karar verebilmesi adına bir şans verilmesi gerekiyor.

"Gerçekçi olmak gerekirse, son yıllarda pek çok yarış sıkıcı geçti. Bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu yüzden, bu girişimi olumlu şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

Sprint yarışını "yapay" olarak görüp görmediği sorusuna Marko, "DRS'ye bakın, istenilen etkiyi vermedi ve bence sprint yarışından çok daha yapay bir çözümdü."

"Pek çok araç birbirlerinin arkasına geldiğinde adeta bir DRS treni oluşuyor ve hiçbir şekilde yardımı dokunmuyor." dedi.