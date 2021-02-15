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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Sprint yarışı iyi bir karar"

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Marko: "Sprint yarışı iyi bir karar"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, sprint yarışı fikrine destek verdiklerini ve bunun spor için iyi bir karar olduğunu söyledi.

Formula 1, hafta sonunu daha heyecanlı hale getirmek adına yeni bir sprint yarışı sistemi üzerinde çalışıyor.

Bu sisteme göre hafta sonu cuma günü yapılacak 1. antrenman seansıyla başlayacak ve ardından her zamanki sıralama turları gerçekleştirilecek. Cuma günkü bu sıralama turları, pazar günkü yarışın gridini değil, cumartesi günü yapılacak yaklaşık 100 kilometrelik bir "sprint yarışının" gridini oluşturacak.

Cumartesi günü gerçekleştirilen bu yarışın sonucuna göre de pazar günkü yarışın gridi oluşacak.

Formula 1, cumartesi günkü yarışa da puan dağıtacak ve bu sayede hafta sonunun çok daha heyecanlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu fikir bazı kesimler tarafından hoş karşılanmasa da, takımlar fikrin denenmesi konusunda prensip olarak anlaştılar. Şimdi ayrıntılar detaylandırılacak ve muhtemelen 2021 sezonunun üç yarışında bu yeni format kullanılacak. Bu üç yarışın Kanada, Monza ve Brezilya olacağı tahmin ediliyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bazı yarışların çok sıkıcı geçtiği göz önüne alındığında, sprint yarışının "iyi bir fikir" olduğu düşüncesinde.

RTL'ye konuşan Marko, şöyle dedi: "Şahsen bunun iyi bir karar olduğuna inanıyorum çünkü çok fazla sıkıcı yarışa sahibiz."

"Ayrıca bu yarışların sonucuna puan verilmesi de genel olarak iyi bir şey."

"Şimdi bu sistemi denemek adına, geçişe müsait üç pist (Interlagos, Monza ve Montreal) belirledik."

Takımlar ve FIA, konuyla ilgili nihai kararını yeni sezon öncesinde verecek.

 

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Editör Kemal Şengül

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