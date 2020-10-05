Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

Cuma günü Formula 1'den ayrılacağını açıklayan Honda, bu haberle pek çok kişiyi şok etti; bu isimlerin arasında, geçen hafta yaptığı açıklamalarda "beraber çalışmaya devam etmeliyiz" diyen Red Bull takım patronu Christian Horner da bulunuyor olabilir.

Ancak, Red Bull'un sahibi olan Dietrich Mateschitz'in danışmanı olarak görev alan Marko, gerekli planlamanın yapıldığını ve Honda'nın seriden ayrılmasının beklendiğini söyledi.

Speedweek'e konuşan Marko şunları söyledi: "Hepimiz oldukça sıkı bir şekilde çalışıyoruz çünkü Honda'nın bu kararının uzun süredir farkındayız. Bay Horner bir takım patronu, ancak stratejik durumlara katkıda bulunmuyor. Bay Mateschitz ve ben, bu durumun uzun zamandır farkındayız."

Ne kadar süredir bu bilgiye sahip olduğu sorusunu yanıtlayan Marko "Uzun bir zamandır. En azından bu sezon boyunca." dedi. Daha sonrasında, fazla detay vermeden, takımın opsiyonları hakkında konuştu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Dışarıdaki görüşlere göre Red Bull'un, Renault güç ünitesine geri dönmesi bekleniyor. Aynı zamanda gelecek sezondan itibaren herhangi bir müşterisi kalmayacak olan Fransız üreticisinin, takımın güç ünitesiz kaldığı bir durumda takıma gerekli tedariği sağlaması gerekecek.

Marko her ne kadar bu ihtimali göz önüne almış olsa da Red Bull'un, yeni imzalanan Concorde Anlaşması'nda bulunan maddeler gereğince, spordan ayrılma hakkını kullanabileceğini söyledi.

"Kontratımızı iptal edebiliriz. Her senenin sonunda spordan ayrılma seçeneğimiz var." diyen Marko ekledi: "Ancak önceliğimiz bu değil. Şu anda pek çok şeyi gözden geçiriyoruz, bunları iyi bir şekilde değerlendirdiğimizde ise Bay Mateschitz son kararı verecek."