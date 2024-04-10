Marko: "Söylentilere bakılırsa Audi, Sainz'a baskı yapıyor"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, padokta sürücülerle alakalı çok fazla söylenti olduğunu fakat kendilerinin herhangi bir şekilde acele etmeyeceğini söyledi.
Sam Bloxham / Motorsport Images
F1'de pilot pazarı iyice hareketlenmeye başladı ve şu anda Ferrari/McLaren hariç tüm takımlarda boş koltuklar var.
Red Bull halihazırda en gözde koltuk konumunda fakat Mercedes ve Aston Martin koltukları da yine sürücülerin ilgisini çekiyor.
Speedweek'e konuşan Helmut Marko, padokta çok fazla söylenti olduğuna değindi.
Marko şöyle dedi: "Nisan ayının başında transfer dedikoduları şimdiden kaynıyor. Bana göre tüm bunlar birkaç faktöre bağlı."
"Birincisi; Hamilton Ferrari'ye geçişini çok erken açıkladı."
"İkincisi; eğer padok dedikodularına güvenirseniz, Audi Carlos Sainz'den çok yakında bir yanıt istiyor."
"Aston Martin de çeşitli yönlerden baskı yapıyor."
"Fakat biz bu oyuna dahil olmuyoruz. Sezon ortasına kadar bizim tarafında herhangi bir haber duymayacaksınız."
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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