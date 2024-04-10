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Formula 1 Japonya GP

Marko: "Söylentilere bakılırsa Audi, Sainz'a baskı yapıyor"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, padokta sürücülerle alakalı çok fazla söylenti olduğunu fakat kendilerinin herhangi bir şekilde acele etmeyeceğini söyledi.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Helmut Marko ile görüşüyor, Danışman, Red Bull Racing

Sam Bloxham / Motorsport Images

F1'de pilot pazarı iyice hareketlenmeye başladı ve şu anda Ferrari/McLaren hariç tüm takımlarda boş koltuklar var.

Red Bull halihazırda en gözde koltuk konumunda fakat Mercedes ve Aston Martin koltukları da yine sürücülerin ilgisini çekiyor.

Speedweek'e konuşan Helmut Marko, padokta çok fazla söylenti olduğuna değindi.

Marko şöyle dedi: "Nisan ayının başında transfer dedikoduları şimdiden kaynıyor. Bana göre tüm bunlar birkaç faktöre bağlı."

"Birincisi; Hamilton Ferrari'ye geçişini çok erken açıkladı."

"İkincisi; eğer padok dedikodularına güvenirseniz, Audi Carlos Sainz'den çok yakında bir yanıt istiyor."

"Aston Martin de çeşitli yönlerden baskı yapıyor."

"Fakat biz bu oyuna dahil olmuyoruz. Sezon ortasına kadar bizim tarafında herhangi bir haber duymayacaksınız."

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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