Marko: "Söylentilere bakılırsa Audi, Sainz'a baskı yapıyor"

F1'de pilot pazarı iyice hareketlenmeye başladı ve şu anda Ferrari/McLaren hariç tüm takımlarda boş koltuklar var.

Red Bull halihazırda en gözde koltuk konumunda fakat Mercedes ve Aston Martin koltukları da yine sürücülerin ilgisini çekiyor.

Speedweek'e konuşan Helmut Marko, padokta çok fazla söylenti olduğuna değindi.

Marko şöyle dedi: "Nisan ayının başında transfer dedikoduları şimdiden kaynıyor. Bana göre tüm bunlar birkaç faktöre bağlı."

"Birincisi; Hamilton Ferrari'ye geçişini çok erken açıkladı."

"İkincisi; eğer padok dedikodularına güvenirseniz, Audi Carlos Sainz'den çok yakında bir yanıt istiyor."

"Aston Martin de çeşitli yönlerden baskı yapıyor."

"Fakat biz bu oyuna dahil olmuyoruz. Sezon ortasına kadar bizim tarafında herhangi bir haber duymayacaksınız."