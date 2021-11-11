Marko: "Söylentiler doğruysa, Hamilton yeni motora geçecek"

2021 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP ile birlikte devam edecek ve Lewis Hamilton, sezonun bitimine dört yarış kala lider Max Verstappen'in 19 puan ardında yer alıyor.

Mercedes bu yıl dayanıklılıkla alakalı problemler yaşarken Valtteri Bottas tam altı kez güç ünitesi değiştirdi.

Hamilton, sorunlara rağmen sadece dört motor değiştirdi ve Mercedes sorunlar konusunda artık daha az endişeli olduklarını söylese de, Brezilya'da motor değişikliği yapacakları iddiası var.

Eğer böyle olursa, Verstappen şampiyonadaki puan farkını daha da açabilir.

RTL'ye konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko bu konuda şöyle dedi: "Bu hafta sonu sprint sıralama turlarında da iyi performans sergilememiz çok önemli olacak."

"Eğer söylentilere inanıyorsanız, Lewis Hamilton [bu hafta sonu] motor değişikliği yapacak ve grid cezası alacak."

"Bu hafta sonu duble yapmak istediğimiz için böyle bir olay bize uyar ve bizi mutlu eder."

Eğer Hamilton, motor değişikliği yaparsa, cumartesi günkü sprint yarışı için değil değil, pazar günkü yarış için grid cezası alacak. Bu açıdan sıralama turlarında mümkün olan en iyi sonucu alıp, cumartesi günkü sprint yarışında üç puan kazanmaya çalışabilir.

Hamilton, sadece motor değişikliği yaparsa, 5 sıra grid cezası alacak. Diğer üniteleri değiştirirse o zaman parça başı 10 sıra grid cezası alacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images