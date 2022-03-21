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Marko: "Sorunlar aynı görünüyor"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez ve Max Verstappen'in yarış dışı kalmasına neden olan sorunun benzer göründüğünü dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Marko: "Sorunlar aynı görünüyor"
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Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışın son bölümünde güç kaybettiğini söylemiş ve durumun daha da kötüye gitmesiyle yarışı bırakmak zorunda kalmıştı.

Bu olaydan birkaç tur sonra bu kez Sergio Perez güç kaybettiğini söyledi ve aracın kendisini kapatmasıyla da ilk virajda spin atıp, yolda kaldı.

İki olay da çok benzer görünüyordu ve Helmut Marko, yapılan ilk incelemelerden sonra sorunun yakıt sistemiyle alakalı olabileceğini öne sürdü.

ORF'ye konuşan Marko, "Verstappen ve Perez'in sorunları aynı görünüyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Max'in hidrolik direksiyonla ilgili de bazı sorunları vardı. Aracı zar zor döndürebiliyordu. Max bundan kaynaklandığını düşünse de sorun bu, değildi."

"Sonunda her ikisi de yakıt dağılımıyla alakalı sistemde sorun yaşadı. Tamamen yakıt deposuyla alakalı."

"Bu kadar güzel geçen test günlerinden sonra her iki araçta da aynı problemleri yaşamak fazlasıyla rahatsız ediciydi." dedi.

Marko ayrıca tempo eksikliğine şaşırdıklarını söyledi ve ekledi: "Bugün çok yavaştık. İkinci sektörde hiç şansımız yoktu."

"Ferrari'nin hızı bizi şaşırttı. Fakat yine de önde olsaydık, hayat bizim için daha kolay olurdu."

"Strateji açısından en uygun pozisyonda değildik."

"Ayrıca lastikleri korumak adına pitten çıktığı ilk turda Max'e bilerek yavaş gitmesini söyledik, böylece aşınmayı en aza indirecektik."

"Fakat erken pit stopun avantajını hafife aldık. Net şekilde geride kalacağımızı düşünüyorduk fakat öyle değildi."

"Normal tempoda gitseydi, önde olurdu. Yani [öfkesi] haklıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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