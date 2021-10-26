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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Marko: "Son turlarda hepimiz gerginlikten titriyorduk"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, gerilimin yüksek olduğu Amerika GP'de gerginlikten titrediğini söylüyor.

Marko: "Son turlarda hepimiz gerginlikten titriyorduk"

Şampiyonluk için mücadele eden Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu yıl bir kez daha son turlara kadar birbirleriyle savaştılar.

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve liderliği almasına rağmen, pit stoplarla ikinciliğe gerileyen Hamilton, uzun bir bir orta bölüm geçirdi ve son bölümde yeni lastiklere sahip oldu.

Sekiz saniyelik farkı eriten Hamilton, bitime kısa bir süre kala Verstappen'i yakaladı ve yarışı kimin kazanacağı, son tura kadar belli olmadı.

Verstappen, Hamilton hızla arayı kapatırken lastiklerini korumaya odaklanmıştı ve bu sayede yarışın son bölümünde Hamilton'ın kendisini geçmesine engel oldu.

Pist üstünde bunlar yaşanırken, garajda ve tribünlerde büyük gerginlik vardı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, “Bütün yarış gerginlikten titriyorduk."

"Maalesef başlangıçta işler ters gitti. Baskı noktasında bir hata vardı, Max'in hatası değildi."

"Sonrasında erken pit stop stratejisi seçtik ve işe yaradı. Ancak yarışın orta kısmında çok yavaştık. Ardından durumu dikkatlice değerlendirdik ve Hamilton'ın önünde kaldık."

"Max'in lastiklerini son ana kadar yönetebilmesi inanılmazdı. Hepimiz çok gergindik." dedi.

Verstappen, bu zaferle birlikte  bitime beş yarış kala dünya şampiyonasındaki liderliğini ikiye katlayarak 12 puana çıkardı.

Meksika ve Brezilya'daki yarışlar Red Bull'a oldukça iyi bir şekilde uyuyor gibi görünüyor. Marko bu nedenle çok iyimser.

Marko, "İyimseriz, çünkü son üç pistin tamamı aslında Mercedes pistleriydi."

"Şimdi Meksika'ya 12 puanlık bir farkla gidiyoruz. Yüksek rakım nedeniyle Meksika ve Brezilya'nın bize uyması gerekiyor. Orada iyi puanlar almamız gerekiyor."

"Ardından, Mercedes'in inanılmaz derecede güçlü olabileceği bir sürü uzun düzlük olan pistlerde biraz da olsa ardımıza yaslanabiliriz." dedi.

Marko, son iki yarışın öne çıkan isimlerinden olan Sergio Perez'i de övdü.

"Sergio, Hamilton'ı bizim için doğru şekilde durduracak kadar hızlıydı. Sergio gittikçe daha iyi oluyor. Dünya şampiyonası için verilen bu heyecan verici savaşta buna ihtiyacımız var."

 

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