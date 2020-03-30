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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Solunum cihazı üretimine başladık"

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Marko: "Solunum cihazı üretimine başladık"
Ekleyen:
, Editör
30 Mar 2020 11:24

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç duyulan solunum cihazlarını üretmek için çalışmalara başladıklarını doğruladı.

Birleşik Krallık merkezli altı Formula 1 takımı, coronavirüs krizini yenmek amacıyla 'Project Pitlane' adı altında kaynaklarını birleşerek Britanya hükûmetine yardım edeceklerini duyurmuşlardı.

Altı takım - Red Bull, Racing Point, McLaren, Mercedes, Renault ve Williams - ve onların "teknoloji departmanları", Birleşik Krallık hükûmetinin acil medikal ürün üretimi çağrısına olumlu yanıt verdiklerini açıklamışlardı.

Bu ürünler arasında COVID-19'un sebebiyet verdiği solunum problemlerinde kullanılacak olan solunum cihazı da yer alıyor.

Konu hakkında ORF'ye konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, üretimin başladığını doğruladı.

Marko, "Üretim zaten başlamış durumda. 

"Bu, Formula 1'in büyük faydası. Spor, en büyük teknolojik zorluklara bile mümkün olan en kısa sürede tepki verebilir ve üretim konusunda gerekli hıza sahip olabiliriz."

"Geçen cuma gününden bu yana yaz arasındayız, ancak İngiliz hükümeti için hazırlanan parçaların üretimi ara sırasında da devam ediyor " dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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