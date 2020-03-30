Marko: "Solunum cihazı üretimine başladık"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç duyulan solunum cihazlarını üretmek için çalışmalara başladıklarını doğruladı.
Birleşik Krallık merkezli altı Formula 1 takımı, coronavirüs krizini yenmek amacıyla 'Project Pitlane' adı altında kaynaklarını birleşerek Britanya hükûmetine yardım edeceklerini duyurmuşlardı.
Altı takım - Red Bull, Racing Point, McLaren, Mercedes, Renault ve Williams - ve onların "teknoloji departmanları", Birleşik Krallık hükûmetinin acil medikal ürün üretimi çağrısına olumlu yanıt verdiklerini açıklamışlardı.
Bu ürünler arasında COVID-19'un sebebiyet verdiği solunum problemlerinde kullanılacak olan solunum cihazı da yer alıyor.
Konu hakkında ORF'ye konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, üretimin başladığını doğruladı.
Marko, "Üretim zaten başlamış durumda.
"Bu, Formula 1'in büyük faydası. Spor, en büyük teknolojik zorluklara bile mümkün olan en kısa sürede tepki verebilir ve üretim konusunda gerekli hıza sahip olabiliriz."
"Geçen cuma gününden bu yana yaz arasındayız, ancak İngiliz hükümeti için hazırlanan parçaların üretimi ara sırasında da devam ediyor " dedi.
Alakalı video
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Marko: "Solunum cihazı üretimine başladık"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
08:00
11:00
|
|FP2
|
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
|
12:00
15:00
|
|FP3
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
08:00
11:00
|
|Sıralama
|
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
|
11:00
14:00
|
|Yarış
|
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
|
11:10
14:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
11 Haz - 14 HazBiletler
|
25 Haz - 28 HazBiletler
|
2 Tem - 5 TemBiletler
|
16 Tem - 19 TemBiletler
|
30 Tem - 2 AğuBiletler
|
27 Ağu - 30 AğuBiletler