Marko: "Solunum cihazı üretimine başladık"

Birleşik Krallık merkezli altı Formula 1 takımı, coronavirüs krizini yenmek amacıyla 'Project Pitlane' adı altında kaynaklarını birleşerek Britanya hükûmetine yardım edeceklerini duyurmuşlardı.

Altı takım - Red Bull, Racing Point, McLaren, Mercedes, Renault ve Williams - ve onların "teknoloji departmanları", Birleşik Krallık hükûmetinin acil medikal ürün üretimi çağrısına olumlu yanıt verdiklerini açıklamışlardı.

Bu ürünler arasında COVID-19'un sebebiyet verdiği solunum problemlerinde kullanılacak olan solunum cihazı da yer alıyor.

Konu hakkında ORF'ye konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, üretimin başladığını doğruladı.

Marko, "Üretim zaten başlamış durumda.

"Bu, Formula 1'in büyük faydası. Spor, en büyük teknolojik zorluklara bile mümkün olan en kısa sürede tepki verebilir ve üretim konusunda gerekli hıza sahip olabiliriz."

"Geçen cuma gününden bu yana yaz arasındayız, ancak İngiliz hükümeti için hazırlanan parçaların üretimi ara sırasında da devam ediyor " dedi.

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