Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"

Mercedes geçen hafta sıcak havada sorunlarla boğuşmuştu ancak daha soğuk şartlarda daha iyi durumda olduğu görülebiliyordu.

Red Bull ise tam tersi şekilde sıcak havalarda iyi bir performans sergiliyor.

Bu hafta hava, geçen haftaya kıyasla 10 derece daha soğuk olacak ve Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Hamilton'ı favori olarak görüyor.

Marko, “Cuma günü sıcak havada Mercedes'in bize kıyasla daha fazla sorunu yaşadığını gördük."

"Bugün hava soğuk olacak ve soğuk hava bize uymuyor. Sıcak şartlarda Verstappen'in Hamilton'ın önüne çıkma şansı %60. Ancak soğuk havada durum Lewis lehine gelişiyor."

"Lewis'in sıralama turlarındaki 1,2 saniyelik avantajı neredeyse hiçbir anlamda ifade etmiyor. Pistte çok fazla su olduğunda, lastikler aracın alt kısmıyla daha kötü etkileşime giriyor." dedi.