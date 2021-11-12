Marko: "Sıralama turlarında doğru ayarları bulamadık"

Brezilya Grand Prix'sine gelirken genel görüş, Interlagos'un Red Bull'un lehine olacağı yönündeydi ancak sıralama turlarına damga vuran isim Lewis Hamilton oldu.

Üç bölümü de lider tamamlayan Hamilton, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu aldı. Yine de cumartesi günkü sprint yarışını kazansa dahi pazar günü beş sıra geriden başlayacak.

Günün ardından Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Hamilton bugün inanılmaz derecede güçlüydü."

"Bizim açımızdan, Max harika bir tur çıkaramadı. Yani gerçek fark 0.2 saniye. Yine de bu fark, böylesine kısa bir pist için yeterince büyük görünüyor. Normalde yarış hızımız sıralama turlarından iyi olur ve yarın için umudumuz bu yönde. Ayrıca lastikler de önemli olacak."

"Ön çizgide olmak tatmin edici ama aradaki fark bizim memnun etmedi. Yine de henüz hiçbir şey kaybetmedik. Bu şekilde bitirsek bile yarışa pole pozisyonundan başlayacağız."

"Şu anda daha fazlasını bekleyemezdik." dedi.

Neler olduğu sorusuna Marko, "En uygun ayarları bulamadık. Ön veya arka sürekli olarak aşırı ısındı. Bu, bizim için harika değildi. Fakat dolu depoyla aracımız çoğu zaman daha iyi gidiyor. Tabii ki sprint yarışında araç dolu depoyla olmuyor, daha fazla yakıt gerekiyor." dedi.

Cumartesi günü hangi sonucun kendileri için iyi olacağı sorusuna Marko, "İkincilik. Bence burada elde edebileceğimiz en iyi şey bu olur. Perez de çok güçlü ve hemen ardında. Başlangıç çok önemli olacak. Yani Max ikinci ve belki Perez üçüncü sırada olursa, o zaman çok mutlu oluruz." dedi.

Pazar günü hava ısınacak ve o zaman işler değişebilir. Bunun bir avantaj olup olmayacağı sorusuna Marko, "Normalde sıcaklık ne kadar yüksekse, bizim için o kadar iyidir. Pazar günü her iki araçla da Hamilton'ın önünde kalabilmemiz için bir umut ışığı olacak." derken, yarış için favori olup olmadıkları sorusuna, "Evet." yanıtını verdi.