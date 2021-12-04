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Marko: "Şimdilik Mercedes'in üstünlüğü yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cuma gününün ardından verdiği demeçte Mercedes'in üstün olmadığını ve yakın göründüklerini söyledi.

Marko: "Şimdilik Mercedes'in üstünlüğü yok"

Max Verstappen, Cidde'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Lewis Hamilton'ın sadece 0.056 saniye gerisinde ikinci olmuştu ve tüm lastiklerde iyi görünüyordu.

Fakat ikinci seansta denge sorunlarıyla boğuşan genç sürücü, birkaç kez ilk virajda kayma yaşadı ve temiz tutarlar çıkaramadı.

Diğer tarafta Mercedes, ikinci antrenmanda ilk iki sırayı almayı başardı. Şampiyonluk savaşında Verstappen'in ana rakibi olan Lewis Hamilton ise hem birinci hem de ikinci seansı ilk sırada tamamladı.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, bu sonuca rağmen Mercedes'in performansından endişe duymuyor.

Marko şöyle dedi: "Şu anda Mercedes'in herhangi bir üstünlüğü yok."

"Bazı lastiklerde daha iyi olmamız ve hamurlar arasında bu kadar büyük farklar olması garip görünüyor."

"Burada önde olacağımıza eminiz."

"Şu anda en büyük sorunu yumuşak lastikte yaşıyoruz. Yaptığımız ayar, sert lastikte harikaydı ve orta lastikte de oldukça iyiydi. Ancak yumuşak lastikte sorunumuz var."

"Hâlâ tüm bu ayarları değiştirebiliriz ve bu gece, bugünle alakalı tüm verileri alıp, simülatör yardımıyla bir çözüm arayacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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