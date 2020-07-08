Marko: "Şimdilik Albon ve Verstappen'le anlaşmamız var fakat durum değişebilir"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020'nin ardından İtalyan ekipten ayrılacak ve henüz ne yapacağı bilinmiyor..

Alman pilotun elinde pek fazla seçenek kalmadı. McLaren, Ferrari ve Renault koltukları artık tamamen dolu.

Mercedes ihtimali düşük görünürken, Alman pilot için sadece Racing Point ve düşük bir ihtimal de olsa Red Bull seçeneği mümkün olabilir.

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımda boş koltuk olmadığını belirtmişti.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ise düşük de olsa böyle bir ihtimal olduğunu ima etti.

Marko, F1-Insider.com ile yaptığı röportajda, “Max Verstappen ve Alexander Albon ile sözleşmelerimiz var. Mevcut durum bu."

"Ancak Formula 1'de işler her zaman değişebilir. Bu sezon bittiği zaman neler olduğunu daha iyi şekilde öğreneceğiz." dedi.