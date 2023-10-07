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Formula 1 / Katar GP Haberler

Marko: "Silinen tur planımızı mahvetti"

Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Sprint Shootout'ta Max Verstappen için yaptıkları planın, ilk turun silinmesiyle "mahvolduğunu" söylüyor.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen, Katar Grand Prix'si sprint sıralama turlarında iki tur attı fakat ilk turunda beyaz çizgiyi geçtiği için zaman turu silindi.

Hollandalı pilot ikinci denemesinde üçüncü en iyi zamanı yaptığı için, pazar günü geçişin zor olduğu pistte ikinci çizgiden start alacak.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, silinen zamanın planlarını bozduğunu belirtti.

Marko, seans sonrası ORF'ye yaptığı açıklamada, "Tur silindikten sonra planımız zaten mahvoldu."

"O noktada bir son dakika kurtarması gerekiyordu ve ikinci turu bu şekilde attı." dedi.

Helmut Marko, Max Verstappen'in bugün şampiyon olmasını bekliyor fakat galibiyetten emin değil.

Marko, "Bu sonuç şampiyonluk için yeterli."

"McLaren'ın bu tempoyu koruyup koruyamayacağını da görmek zorundayız ama dün zaten çok hızlılardı."

"Burada da geçiş yapmak kolay değil ama bakalım lastiklerin durumu nasıl olacak? Yarışın kilit noktası bu olacak."

"Elbette burada kazanmak isteriz ama podyum da iyi olur." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton

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Canlı anlatım: Katar GP sprint yarışı

2023 Katar GP sprint yarışı: Piastri zafere uzandı, Verstappen 3. şampiyonluğunu ilan etti!

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