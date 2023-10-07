Marko: "Silinen tur planımızı mahvetti"
Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Sprint Shootout'ta Max Verstappen için yaptıkları planın, ilk turun silinmesiyle "mahvolduğunu" söylüyor.
Verstappen, Katar Grand Prix'si sprint sıralama turlarında iki tur attı fakat ilk turunda beyaz çizgiyi geçtiği için zaman turu silindi.
Hollandalı pilot ikinci denemesinde üçüncü en iyi zamanı yaptığı için, pazar günü geçişin zor olduğu pistte ikinci çizgiden start alacak.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, silinen zamanın planlarını bozduğunu belirtti.
Marko, seans sonrası ORF'ye yaptığı açıklamada, "Tur silindikten sonra planımız zaten mahvoldu."
"O noktada bir son dakika kurtarması gerekiyordu ve ikinci turu bu şekilde attı." dedi.
Helmut Marko, Max Verstappen'in bugün şampiyon olmasını bekliyor fakat galibiyetten emin değil.
Marko, "Bu sonuç şampiyonluk için yeterli."
"McLaren'ın bu tempoyu koruyup koruyamayacağını da görmek zorundayız ama dün zaten çok hızlılardı."
"Burada da geçiş yapmak kolay değil ama bakalım lastiklerin durumu nasıl olacak? Yarışın kilit noktası bu olacak."
"Elbette burada kazanmak isteriz ama podyum da iyi olur." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton
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