Marko, sezonun Avusturya'da başlayacak olmasından ötürü mutlu

Red Bull ve Formula 1'in uzun uğraşları sonucunda Avusturya hükümeti, Ağustos ayının ilk iki haftasında F1 yarışı gerçekleştirilmesine izin verdi.

Karar dün itibariyle açıklandı ve yeni F1 takviminin Avrupa yağının salı günü açıklanması bekelniyor.

Buna göre Avusturya hem Temmuz ayının ilk haftasındaki birinci yarışa, hem de ikinci haftasındaki ikinci yarışa ev sahipliği yapacak.

Red Bull'un sahibi olduğu Red Bull Ring'deki yarış için Avusturya hükümetini ikna etmeye çalışan Helmut Marko, görüşmelerdeki kilit isimleden biriydi.

Marko, sonunda aldıkları izinden ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Red Bull'un motor sporları danışmanı şöyle dedi: "Formula 1 için yeniden başlamamız son derece önemli. Koronavirüs krizi sonrası gerçekleştirilen ilk dünya spor etkinliği olacak.Bu nedenle Avusturya için hem mutlu hem de gururluyuz."

"Red Bull Ring'in 5 Temmuz'daki ilk yarışa hazırlanmak için yeterli vakti var."

Öte yandan Chase Carey, Avusturya GP ile ilgili planları hakkında konuşmak için -Red Bull'un sahibi olduğu- Servus TV ile yapmayı planladığı röportajı iptal etti.

Bu konu hakkında Marko, "Geçici bir F1 takvimine sahip olduğunu zannetmiyorum. Bu yüzden yorum yapmak istemedi. Görüşüne bakılırsa başlangıçta planlanan tarihte yapılamayacak olan Silverstone'la ilgili." dedi.

Marko ayrıca, yarışın seyircisiz gerçekleşeceğini şu sözlerle onayladı: "Spielberg'deki her iki yarışın da seyircisiz gerçekleşeceği kesin."