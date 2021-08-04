Marko: "Sezonu üç motorla tamamlamamız neredeyse imkansız""

Red Bull, çifte Avusturya yarışının ardından şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış gibiydi çünkü her iki yarışı da Max Verstappen rahat şekilde kazanmayı başarmıştı.

Ancak Britanya GP'de işler tersine döndü. Copse Virajı'nda yaşanan temas, Max Verstappen'in yarış dışı kalmasına ve hem aracına hem de motoruna ciddi hasar vermesine neden oldu.

Hollandalı pilotun bu motoru tekrar kullanabileceği söylenmişti ancak motorda çatlak keşfedildiği için artık kullanılması pek mümkün görünmüyor.

Diğer tarafta Macaristan GP'de Sergio Perez'in güç ünitesi, Valtteri Bottas'ın teması nedeniyle hasar gördü. Bu motor da hasar nedeniyle artık kullanılamayacak.

Yani her iki pilot da artık üçüncü motorunu kullanıyor olacaklar ve bu da ceza ihtimalini artırıyor çünkü daha sezonun bitimine 12 yarış var.