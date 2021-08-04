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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Marko: "Sezonu üç motorla tamamlamamız neredeyse imkansız""

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, son iki yarıştaki kazalar sonrası her iki pilotunun da ceza almasını bekliyor.

Marko: "Sezonu üç motorla tamamlamamız neredeyse imkansız""

Red Bull, çifte Avusturya yarışının ardından şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış gibiydi çünkü her iki yarışı da Max Verstappen rahat şekilde kazanmayı başarmıştı.

Ancak Britanya GP'de işler tersine döndü. Copse Virajı'nda yaşanan temas, Max Verstappen'in yarış dışı kalmasına ve hem aracına hem de motoruna ciddi hasar vermesine neden oldu.

Hollandalı pilotun bu motoru tekrar kullanabileceği söylenmişti ancak motorda çatlak keşfedildiği için artık kullanılması pek mümkün görünmüyor.

Diğer tarafta Macaristan GP'de Sergio Perez'in güç ünitesi, Valtteri Bottas'ın teması nedeniyle hasar gördü. Bu motor da hasar nedeniyle artık kullanılamayacak.

Yani her iki pilot da artık üçüncü motorunu kullanıyor olacaklar ve bu da ceza ihtimalini artırıyor çünkü daha sezonun bitimine 12 yarış var.

F1-Insider.com'a konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko şöyle dedi:  “Hayal kırıklığı, öfke, şaşkınlık ve biraz umutsuzluğun karışımını yaşadık."

"Son iki yarış takıma gerçekten zarar verdi. Rahat bir farkla öndeydik ve şimdi gerideyiz. Şasiyi, motoru ve belki de her iki motoru da kaybettik."

"Motor tarafında durum öyle bir hal aldı ki artık grid cezalarına karşı hazırlanmamız gerekiyor. Bu şartlar altında sezonu üç motorla tamamlayamayız. Kulağa komik gelebilir fakat tüm bunlar, bundan faydalanan Mercedes sürücülerinden kaynaklandı."

Bottas, ilk turdaki temas nedeniyle beş sıra grid cezası aldı ve Belçika GP gibi uzun düzlükleri olan bir pistte yükselmesi zor olmayacak gibi görünüyor.

Bu konuda Marko, “Doğru şekilde ayarlanmış bir Mercedes aracıyla bu pozisyonları geri kazanmak için sadece iki tura ihtiyacı olacak."

"Geçişin bu kadar kolay olduğu bir başka pist daha bulmak zor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after the crash

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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