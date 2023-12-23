Marko: "Senna daha planlıydı, Verstappen ise daha doğal"
Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'i Ayrton Senna ile karşılaştırdı.
Verstappen, 2023 Formula 1 sezonunda gerçekleştirilen 22 yarışın 19'unu kazanarak, bir sezonda en çok kazanma rekorunu adeta ulaşılamaz bir noktaya taşıdı. Verstappen diğer taraftan sezon içerisinde birçok rekor kırarken, toplam 54 zaferle tüm zamanların en çok kazananlar listesinde Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'in arkasında 3. sıraya yükseldi.
Lewis Hamilton, 2021 şampiyonası rakibinin önümüzdeki 'üç yıl' boyunca sporu domine edeceğinden korkuyor ve Alfa Romeo'nun sürücü performans danışmanı Atze Kerkhof da buna şaşırmıyor.
Mark Hughes'un 7 Eylül'de çıkan 'DURDURULAMAZ: Max Verstappen'in Nihai Biyografisi' adlı kitabından bir alıntıya göre Kerkhof, "Max, muhteşem bir doğal yetenek ve milyonlarca saatlik antrenman sayesinde şu anda olduğu kadar iyi. Elbette daha da iyi olacak."
"Pürüzler ortadan kalktı ve şimdi bir makine gibi. Onu yenemezsiniz." dedi.
Hughes ise şöyle yazıyor: "Verstappen hızlı tepki veriyor gibi görünebilir ama öyle değil. O sadece doğrudan beyne giden sinirsel yolları aracılığıyla aracın ne yaptığını daha erken hissediyor ve gerekli girdilerle daha erken tepki vermesini sağlıyor."
Eski F1 pilotu ve 2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button'a göre Verstappen, gridde başka kimsenin başaramayacağı korkunç bir dengeye sahip araçları da kullanabiliyor.
Button, "Max, rüzgar tünelinin en iyisi olduğunu söylediği aerodinamik dengeye sahip bir araçtan en iyi verimi alma konusunda çok başarılı."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with Jos Verstappen and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Çoğu sürücü bu dengeyi korkunç buluyor ve virajlara girerken ihtiyaç duydukları güveni sağlamak için aracı bu dengeden uzaklaştırıyor."
"Ama o, bu şekilde sürebiliyor." dedi.
Helmut Marko, Hughes'a, Verstappen'in Ayrton Senna kalitesine sahip olsa da, üç kez Dünya Şampiyonu olan pilottan 'daha doğal' olduğunu söylüyor.
Marko, "Senna daha planlıydı, Max ise daha doğal."
"Islak bir pistte ilk turlarda herkesten üç saniye daha hızlı. Ya da tozlu bir pistte diğerlerinin arayı kapatmaya başlaması üç ya da dört tur sürüyor."
"Saatte 300 kilometrelik bir virajdayken onunla telsizden konuşabilirsiniz ve size sanki oturmuş bir fincan çay içiyor gibi cevap verir." dedi.
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