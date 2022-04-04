Marko: "Schumacher'in bu yıl Magnussen'i yenmesi gerekiyor"

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Mick Schumacher, geçen yıl Haas ile Formula 1'e adım atmış ve ilk yılında çaylak takım arkadaşı Nikita Mazepin'i açık şekilde mağlup etmişti.

Mazepin bu yılın başında takımdan gönderildi ve yerini tecrübeli Kevin Magnussen aldı. Danimarkalı pilot bir yıl aradan sonra spora döndü ve ilk sıralama turlarında Schumacher'i geride bıraktı. Yarışta da yine Alman pilotun önünde finiş gördü.

Hal böyle olunca Mick hakkında eleştiriler başladı ve bazıları şimdiden Mick'in "abartıldığını" düşünüyorlar.

Ferrari tarafından desteklenen Mick'in, kariyerinde bir sonraki adımı atması için Magnussen'le mücadelesi kritik olacak.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko'ya göre Alman pilotun Magnussen'i mağlup etmekten başka çaresi yok.

Marko, RTL'ye şöyle dedi: "Mick, Bahreyn'deki ilk yarışta oldukça zorlandı ve bu durum, Magnussen ile kıyaslandığı için daha da belirgin hale geldi."

"Cidde'de performansının daha iyi olduğu görülebiliyordu fakat tek bir hata, oldukça ciddi sonuçlar doğurdu. Umarım bu kaza onun için durumu daha karmaşık hale getirmez.."

"Bana göre her şey çok açık. Schumacher kariyerine devam etmek istiyorsa Magnussen'i yenmek zorunda. Onun için bir deneme ya da test yılı olacak."

Mick Schumacher, Haas, Fernando Alonso, Alpine and Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images