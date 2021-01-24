Marko: "Schumacher'i zorlu bir ilk yıl bekliyor"

Mick Schumacher, yarıştığı tüm serilerde şampiyonayı ilk üç sırada tamamlamayı ve yarışlar kazanmayı başardı. Ancak genellikle ikinci yılında başarılı sonuçlara imza attı. Bu durum, ADAC Formula 4'e kadar uzanıyor.

Alman pilot, 2015'te ADAC Formula 4 serisinde 10. olurken, ertesi yıl hem ADAC hem de İtalya F4'te ikici olmuştu.

O yıl MRF Challenge Formula 2000'i de üçüncü bitiren Schumacher, Formula 3'e geçti ve buradaki ilk yılında sadece bir podyum alarak 12. oldu. Ertesi yıl devasa bir adım attı ve 30 yarışın 8'ini kazanıp, 14'ünde podyuma çıkarak şampiyon oldu.

Benzer bir durum Formula 2'de de görüldü. Genç Schumacher, F2'deki ilk yılını sadece bir galibiyetle 12. sırada tamamlarken, geçen yıl 2 galibiyet ve 10 podyumla şampiyon oldu.

Şimdi Haas ile Formula 1'e adım atacak ve aynı durumun devam edip etmeyeceği merak konusu.

Yıllardır Red Bull'un sürücü programı için genç yetenekler seçen Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Schumacher'in ilk yılında zorlanmasını bekliyor.

Marko, RTL ile olan röportajında şöyle dedi: "İlk sezonu zor olacak. Mick'in gelişimine bakarsanız, alt kategorilerdeki ilk yılı her zaman bir öğrenme yılı oldu ve ikinci yılında şampiyon olmayı başardı."

"Şimdi bu öğrenim yılının daha da belirgin olacağını olacağını düşünüyorum. Burada daha düşük materyallere sahip olacak. Yine de birkaç kez puan savaşı verebilir."

Marko, Haas patronu Gunther Steiner'ın iki çaylak sürücüyle yarışmanın getirdiği zorlukla nasıl baş edeceğini merak ediyor.

“Umarım Steiner durumu kontrol altında tutabilir. Sürücüler sadece kendi performanslarını önemserlerse, hiçbir yere varamazsınız."

"Bir ekip olarak teknik anlamda gelişmeniz gerekiyor ve bunun için sürücülere de ihtiyacınız var."