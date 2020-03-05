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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Şampiyonluk savaşı Verstappen ve Hamilton arasında geçecek"

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Marko: "Şampiyonluk savaşı Verstappen ve Hamilton arasında geçecek"
Ekleyen:
, Editör
5 Mar 2020 09:36

"Helmut Marko, bu yıl Red Bull'un büyük bir adım atacağını ve şampiyonluk savaşının Lewis Hamilton ile Red Bull arasında geçeceğini söyledi.

Mercedes, 2014'ten bu yana altı pilotlar ile altı takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başardı ve bu süreçte adeta rakipsizdi.

Bu şampiyonluklarını beşini Lewis Hamilton kazanırken, İngiliz pilot 2020 sezonunun da favorisi konumunda yer alıyor.

Ancak Red Bull, testlerin ilk gününden bu yana son derece iyimser konuşuyor ve Helmut Marko, şampiyonluk savaşında Lewis Hamilton'ı yenebileceklerini söyledi.

Kronen Zeitung gazetesine konuşan Marko, “Umarım savaşa dahil olabiliriz. Honda sayesinde ilk kez Mercedes'le neredeyse aynı motor gücüne sahibiz."

“Ferrari'nin üstünü tamamen çizmiyorum. Onlar her zaman hızlıydı, ama asla tutarlı değillerdi."

“Özellikle Lewis ve Max'in üzerinde çok fazla baskı var."

“Lewis doğal olarak çok hızlı bir pilot ve büyük bir ivmeye sahip. Ancak Verstappen muhtemelen sıralama temposunda, griddeki en iyi üç sürücüden en iyi olanı ve şimdi şampiyonluk için gerekli olan istikrara ve olgunluğa sahip."

"Lewis'in zayıf noktası var mı? Kulağa aptalca gelebilir ancak son yıllarda hemen hemen hiç rekabete girmeden yarıştı."

“Bu yıl Hamilton ve Verstappen arasında büyük bir düello olacağına inanıyorum. Max'in, ona sunmayı umduğumuz paket ile ciddi bir rakip olmasını umuyoruz." dedi.

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Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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