Marko: "Şampiyonluk savaşı henüz bitmedi fakat Ferrari çok hata yapıyor"

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Sezona en hızlı araçla başlayan Ferrari, yapılan pilot, takım ve strateji hataları nedeniyle çok sayıda fırsatı heba etti.

Bitime dokuz yarış kala iki şampiyonada da ciddi şekilde geriye düşen İtalyan ekip için durum hiç kolay değil.

Ancak Helmut Marko, iki şampiyonadaki büyük farka rağmen Red rahatlatmış değil.

OE24'e konuşan Marko, "Daha gidilecek dokuz yarış var. Dokuz yarışta alınabilecek 225 puanın yanı sıra, sprint yarışından gelecek puanlar ve en hızlı tur puanları var. Yani hayır, henüz arkamıza yaslanıp rahatlayamayız." dedi.

Daha önce böyle bir farkı sadece 1976 yılında Niki Lauda'nın yakaladığının söylenmesi üzerine Marko, "Peki o yıl şampiyonluğu kim kazandı? James Hunt! Elbette dönemler farklıydı. Mevcut güvenlik düzeyi geçmişle karşılaştırılamaz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bugünkü farkı yaratan şey Ferrari'nin neredeyse her şeyi yanlış yapıyor olması. Örneğin Budapeşte'de öyleydi. Bu sezon ilk kez lastikleri olması gereken çalışma aralığına getiremediler ve ardından pit stoplarda yanlış stratejiyi seçtiler."

"Ellerinde lastik olmayabilir, öyleyse neden kullanılmış orta hamurları araca takmadıklarını anlamıyorum. Bu bile daha iyi olurdu."

"Yine de Max'in performansını yabana atmamak gerekiyor, yeterince takdir edildiğini görmek istiyorum. Sıralama turlarındaki şanssızlığının ardından, gerilerden başladığınız takdirde şansınızın olmadığı söylenen bir pistte galibiyete ulaştı."

"Max önden başlasaydı, uzayıp giderdi."

"Max'i 17 yaşında Formula 1'e getirdiğimiz zaman, şimdiye kadar gördüğüm en büyük yetenekti ancak çok fevri hareketleri vardı. Fakat zaferler onu sakinleştirdi. Budapeşte'deki startı gördüğümde, 'Araçta oturan kişi gerçekten Max mi?' diye düşündüm. Sakinliği tüm takımın işini kolaylaştırıyor." dedi.

Marko, bu yıl Ferrari ile savaştan büyük keyif aldıklarını da ekliyor.

"Şampiyonluk savaşı nadiren bu kadar eğlenceli geçer. Neredeyse her hafta sonu, her şeyin sinir bozucu boyutlara geldiği geçen yıldan çok farklı bir durum var."

"Ferrari'nin bu kadar çok hata yapması biraz üzüntü verici. Olması gerekenden daha kötü performans gösteriyorlar ve onlar için çok üzgünüz."

"Ancak hızlı bir araçları var ve döneceklerine eminim."