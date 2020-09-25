Marko: "Şampiyonluk şansımız bitti"

Red Bull pilotu Max Verstappen, son iki yarışta damalı bayrağı göremedi ve bitime sekiz yarış kala 80 puan geride kalmış durumda.

Takımlar şampiyonasında ise aradaki fark çok daha büyük. Takım şu anda Mercedes'in 152 puan gerisinde yer alıyor.

Ayrıca Mercedes'in şu anda performans ve güç anlamında Red Bull'a karşı büyük bir üstünlüğü var gibi görünüyor.

Helmut Marko, Mugello'daki yarışı kazanabilecek tempoda olduklarını ve yarış dışı kaldıkları için artık şampiyonluk şanslarının kalmadığını belirtti.

Kronen Zeitung'a konuşan Marko, "Şampiyonluğa elveda diyebiliriz..."

"Gerçekçi olmalıyız. Mugello'da kazanabilirdik ve hatta kazanmalıydık. Ama finiş görmeyi bile başaramadık."

"Ama şimdi Honda en azından elektrik sorununun nedenini bulduklarını düşünüyor ve bu hafta sonu için bazı çözümleri var." dedi.

Red Bull bugünkü ilk antrenman seansında Max Verstappen'le üçüncü oldu.