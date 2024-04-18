Marko: "Sainz'la görüşüyoruz ama Audi'den çok cazip bir teklif aldı"

Red Bull, 2024 sezonunun ardından Max Verstappen'le devam edecek gibi görünüyor fakat diğer koltukta kimin olacağı belirsiz.

İddialar Sergio Perez'in kalacağı yönünde.

Kleine Zeitung'a konuşan Prez şöyle dedi: "Checo'nun şu anda bize katıldığından beri en iyi sezonunu geçirdiği açık."

"Japonya'daki sıralama turları da dahil olmak üzere mevcut performansını sürdürürse, 2025'te Red Bull için en iyi seçenek kesinlikle o olacak."

"Takım için çalışan biri ve geçen yıl ayar anlamında seçtiği radikal yönün yanlış olduğunu anladı."

"Şimdi araç Max'in ayarlarına daha yakın ve bu da ona yardımcı oluyor.

Marko, Carlos Sainz'la da görüştüklerini açıkladı.

"Carlos'la konuşuyoruz, Formula 1'deki en güçlü sezonunu geçiriyor fakat Audi'den o noktaya gelemeyeceğimiz veya geçemeyeceğimiz çok kazançlı bir teklif aldı."

"Onu Toro Rosso günlerinden tanıyoruz, o zamanlar dahi Max ile yarışıyordu."

"Sonrasında Red Bull olarak onu değil de Verstappen'i destekliyor olmamız kendisini çok incitti."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, arrives at the track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marko, Lando Norris ve Oscar Piastri'yi de kontratları nedeniyle düşünmediklerini söyledi.

"Norris'in en azından 2026 sonuna kadar sözleşmesi var, bu yüzden kısa vadede bizim için bir seçenek değil. Piastri de öyle. Ancak her iki sürücü de gelecek için kesinlikle ilgi çekici."

Sonrasında Tsunoda soruldu ve bu konuda şöyle dedi: "Yuki sezona harika bir başlangıç yaptı ve artık eskisi gibi aceleci bir sürü değil."

"Sadece dört yarış oldu, bu yüzden henüz fazla bir şey söyleyemeyiz. Fakat Japonya'da yakın olsalar bile şu anda Daniel'i kontrol altında tutuyor."

"Red Bull'da yarışma umuduna sahip olmak istiyorsa Daniel'in Yuki'den açıkça daha hızlı gitmesi gerekiyordu. Söylediğim gibi, yakın olsa bile şu ana kadar durum böyle olmadı. Bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz."

Söylentiler Ricciardo'nun yerini Liam Lawson'ın alabileceği yönünde.

Bu konuda Marko, "Liam Lawson gibi güçlü bir yedek sürücümüz var ve kontratında 2025'te bizimle kokpitte yer alamazsa başka bir takım için yarışabileceği yazıyor."

"Bu açıdan, daha net bir resim elde etmek için onu bu yıl Formula 1'de getirmek elbette bizim için heyecan verici olurdu."

"Fakat bu karmaşık bir konu, bu yüzden işlerin nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekecek." dedi.