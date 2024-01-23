Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile takım arkadaşı olmasıydı"
Helmut Marko, Carlos Sainz'ın Toro Rosso takım arkadaşı olarak Max Verstappen'e sahip olmasının 'şanssızlık' olduğunu düşünüyor.
Verstappen 54 yarış galibiyetiyle üç kez Dünya Şampiyonu olurken Sainz kariyerinde sadece iki Grand Prix kazanabildi.
Sainz ve Verstappen 2015 yılında Red Bull'un Toro Rosso olarak bilinen genç takımına katıldılar.
Takım emirlerinin göz ardı edildiği bir ortamda, Red Bull'un Verstappen'i griddeki ikinci sezonuna dört yarış kala Red Bull'a terfi ettirme kararı almasıyla bu rekabet kısa sürdü.
Marko, F1'deki ilk günlerinde Verstappen'le karşı karşıya gelmemiş olsaydı İspanyol pilot için farklı bir hikaye olabileceğini düşünüyor.
Marca'ya konuşan Marko, "Sainz şüphesiz harika bir pilot. Toro Rosso'da neredeyse Max ile aynı seviyedeydi."
"Onun şanssızlığı Verstappen'in takım arkadaşı olmasıydı." dedi.
Verstappen Toro Rosso'da birlikte geçirdikleri yıl boyunca 49 puan toplarken, Sainz 18 puan topladı ve aralarındaki rekabet Avustralya ve Singapur yarışlarına da yansıdı.
"Toro Rosso'da ikisi arasındaki atmosfer oldukça zehirliydi."
"O zamanki konfigürasyonumuzla onu bizimle tutmanın bir yolunu göremedim, bu yüzden Carlos Renault, McLaren ve ardından Ferrari'ye gitti."
"Sainz neredeyse Max Verstappen ile aynı seviyedeydi... Neredeyse."
"Ancak Max ve Carlos arasında seçim yapmak zorunda kaldığımızda ne yapmamız gerektiği açıktı."
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