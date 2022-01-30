Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"

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2021 gridine bakıldığında, gridin yaklaşık üçte biri Red Bull sürücü programında yetişen sürücülerden oluşuyordu. Bu isimler arasında Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly vardı.

Bu sürücülerin neredeyse hepsi öne çıkan sürücüler ve özellikle Sainz'ın yıldızı son yıllarda epey parladı. Sainz, F1'e Toro Rosso ile adım attı ve yaklaşık 1.5 yıl Max Verstappen'le takım arkadaşı oldu.

Red Bull, 2016 yılında ikili arasından seçim yaptı ve ana takıma Verstappen'i getirdi. Sainz ise 2017'nin sonunda Renault'ya kiralandı. İspanyol pilot daha sonra Red Bull programından tamamen ayrılıp, McLaren'ın yolunu tuttu.

Her geçen yıl performansını artıran Sainz, 2021'de Ferrari'ye katıldı ve ilk yılında Charles Leclerc'i geride bıraktı.

Şimdi kimileri Red Bull'un Sainz'ı bırakarak hata ettiğini söylüyor. Ancak Helmut Marko, başka çareleri olmadığını işaret ediyor.

Sainz'ın hiç Red Bull'da yarışamamasının nedeni sorulduğunda Marko, bunun sebebinin Verstappen olduğunu belirtti..

Marko, Autorevue'ye verdiği demeçte, "Sainz, en önemli olduğu anda Verstappen ile karşılaşacak kadar şanssızdı."

"Silverstone'daki ilk testte hemen hızlı olduğunu gördük. Verstappen ile neredeyse aynı seviyedeydi. Neredeyse..."

"Fakat Verstappen ve Sainz arasında bir seçim yapmamız gerektiğinde, bizim için seçim açıktı."

"Bu seçim nedeniyle ikisi de (Sainz ve babası) hayal kırıklığına uğramıştı ama en çok babası hayal kırıklığına uğradı. Önce Renault'ya kiraladık çünkü kontratı devam ediyordu."

"Sainz kesinlikle en iyi pilotlardan birisi. Bunu kanıtladı, bana göre Leclerc'in büyüsünü bozdu."

"2021'e bakarsanız Sainz hız açısından çok iyi bir sevideydi ve Leclerc çok fazla kaza yaptı."

"McLaren'da Norris'in kendisini açıkça kanıtladığını gördük ve Sainz ona ayak uydurabiliyordu." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images