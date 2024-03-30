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Formula 1 Avustralya GP

Marko: "Sainz'ın formu olağanüstü"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Carlos Sainz'ın mevcut formundan memnun olsa da, Sergio Perez'i değiştirmek için bir sebep görmediklerini söyledi.

Ezel Tan
Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari

Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari

Carlos Sainz, ilk yarışta podyuma çıkarken geçen hafta sonu Melbourne'de bu yılki ilk zaferini almayı başardı.

Uzun zamandır Red Bull dışında yarış kazanabilen ve fırsatları iyi değerlendiren Carlos Sainz'ın performansı, diğer takımların da ilgisini çekiyor.

Bazıları kendisini Red Bull'da Sergio Perez'in yerinde görmek istiyor fakat Helmut Marko bu konuda net bir şey söylemekten kaçınıyor.

Sainz'ın performansı ve Red Bull'a geçme ihtimaliyle ilgili Marko laola1'e şöyle konuştu: "Elbette onun formu büyüleyici fakat Checo'nun (Pérez) bu yıl üç iyi yarış çıkardığının da söylemek lazım."

"Melbourne'de bu kadar geriye düşmesinin neden, hasarlı taban ve lastiklerin aşınmasıydı. Fernando'yu geçerken tabanı hasar gördü ve öndeki sürücülerle aynı şeyleri yapamadı."

"Yere basma gücü eksikliği de lastik aşınmasının artmasına neden oldu."

"Daha önce dediğim gibi tek zayıflığı sıralama turları, eğer orada kendini geliştirebilirse, değişiklik yapmayı düşünmeye gerek bile yok."

Japonya GP sorulduğunda Marko, "Suzuka bize uygun bir güç pisti. Max orada her zaman harikadır. Çok iyimserim." dedi.

Red Bull Racing'den Helmut Marko

Red Bull Racing'den Helmut Marko

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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