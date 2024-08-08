Marko: "Sainz'ın en iyi sezonunu geçirirken iyi bir koltuk bulamaması trajik"
Helmut Marko, Carlos Sainz'ın Williams'a geçişini anlıyor ve mevcut durumunu trajik olarak görüyor.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari'deki koltuğunu Lewis Hamilton'a kaybetmesinin ardından diğer takımlarla görüşmeye başladı.
Masanın üzerinde Williams, Audi ve Alpine gibi seçenekler vardı ancak Sainz son güne kadar en iyi çözümün peşinden koştu.
Red Bull ve Mercedes'ten istediği teklif gelmeyince, sonunda Williams ile anlaştı.
Speedweek'e konuşan Helmut Marko, Sainz'ın seçimiyle ilgili şöyle dedi: "Carlos Sainz'ın Williams'a gitmeye karar vermesi anlaşılabilir bir durum çünkü alternatiflere bakarsanız, örneğin Audi'nin gelecek yıl kesinlikle bir alternatif olmayacağını görürsünüz."
"Alpine'de ise Mercedes motoruna 2025'te mi yoksa 2026'da mı geçecekler bilmiyorsunuz."
"Bu durumda onun için en iyi çözümün bu olduğunu söyleyebilirim."
"Elbette Ferrari'de, en iyi sezonunu geçirirken üst düzey bir takımda kokpit bulamaması trajik. Fakat güçlü bir motora sahip Williams'ta işler gelişiyor."
"Üstelik sözleşmesinde, çok daha iyi bir takımdan teklif alması halinde ayrılmasına izin veren bir madde olduğu söyleniyor."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
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