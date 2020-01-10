Marko: “Sainz’ı gönderdiğimiz için pişman değiliz”

Sainz ve Max Verstappen, 2015 sezonunda Toro Rosso’da takım arkadaşı olarak Formula 1’de yarışmaya başlamışlardı.

Verstappen, o sezon Sainz’ı mağlup ederken 2016 İspanya Grand Prix’sinde Red Bull’a geçiş yapmış ve yeni takımındaki ilk yarışını kazanmayı başarmıştı.

Sainz ise 2017 sezonunun sonlarına kadar Toro Rosso’da kalmış ve Amerika GP ile birlikte Renault’ya geçiş yapıp 2018 sonuna kadar Fransız üretici için yarışmıştı.

2019’da ise Red Bull bünyesinden tamamen ayrılıp McLaren’a geçen Sainz, kariyerinin en iyi yılını geçirip sezonu altıncı sırada tamamlamıştı.

Bu performans üzerine, Verstappen-Sainz kadrosuyla yarışsaydı Red Bull’un sezonu daha yukarıda bitirip bitiremeyeceği tartışmaları ortaya çıkmıştı.

Sainz’ı göndermekten hiç pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda Marko, “Hayır. Carlos, Max ile geçmişte karşı karşıya gelmişti. Red Bull’a yükselme konusunda ikisi arasında seçim yapacaktık.”

“Carlos hızlı bir sürücüydü, aksi halde onu hiç yarıştırmazdık. Ancak yardımcı bir oyuncu gibi değildi. Ve bu yüzden onun kariyerini yükseltmesine yardımcı olduk ve onu serbest bırakmadık. Daha sonra Renault’ya ve McLaren’a gönderdik. Onunla iyi bir ilişkimiz var, ancak o zamanlar farklılıklar vardı.” dedi.

Sainz’ı göndermelerinin sebebinin, İspanyol sürücünün siyasi olarak güçlü olan babası olup olmadığı sorulduğunda ise Marko, “Siyasi olarak güçlü baba diyemem, ancak durumu tarafsız olarak görmeyen yarışçı babalardan biri. Ki bu anlaşılabilir bir şey. Her zaman oğlu için en iyisi olduğunu düşündüğü şeyi yapar. Ancak bu, izole edilmiş bir durum değil, ayrıca en kötü durum da değil.” dedi.