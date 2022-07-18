Marko: "Sainz ve Verstappen arasındaki ilişki toksikti"

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Verstappen ve Sainz, 2015 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e geldiler.

Verstappen, beraber geçirdikleri tek tam sezonda, takım içerisindeki mücadelede 49 puanla galip geldi. Daha sonra Hollandalı pilot, Red Bull'da zorlanan Daniil Kvyat'ın yerine getirildi ve takımla ilk yarışı olan 2016 İspanya GP'yi kazandı.

Sainz ise 2017'nin sonuna doğru Toro Rosso'dan ayrılarak Renault'a geçti ve motor sporları danışmanı Marko, bunun İspanyol'u takımda tutamamalarından kaynaklandığını söyledi.

Marko, "Takım arkadaşının Max olması, onun şanssızlığı oldu."

"İkili arasındaki atmosfer oldukça toksikti. O noktada, onu bizimle tutmanın bir yolunu bulamadım ve Renault'ya geçti. Oradan da McLaren'a ve sonra Ferrari'ye gitti."

"Carlos hiç şüphesiz en iyi sürücülerden. Toro Rosso'da neredeyse Max ile denkti." dedi.

Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team RS17 yarış dışı Fotoğraf: Sutton Images

Sainz, motor sporları geçmişine sahip bir aileden geliyor ve babası Carlos Sainz Sr, kariyerinde iki kez dünya ralli şampiyonluğu kazandı.

Marko, Sainz Jr'ın, bir motor sporları efsanesinin oğlu olma tablosundan kaçınmak için çok çalıştığını söyledi.

Marko, "Uzun süre boyunca iki kez dünya ralli şampiyonu babasının gölgesinin altında yaşadı."

"Bir yarış pilotunun şımarık oğlu olduğu imajıyla haksızlığa uğradı. Oysa ki Carlos ilerlemek için sürekli savaşmak zorunda kaldı." dedi.

Marko ayrıca, Verstappen ile bir garajı paylaşmasının Sainz için sadece bir şanssızlık olduğunu ekledi.

Marko, "Bir yaygara çıktı çünkü bazıları Carlos'un göz ardı edildiğini düşündü."

"Onun gelişimi de çok iyiydi ve ikili arasındaki fark çoğu zaman çok azdı. Fakat daha az tecrübesi olmasına rağmen Max daha hızlıydı. Bu yüzden Red Bull Racing'e onu aldık." dedi.