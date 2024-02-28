Marko: "Sainz geleceğine bizden daha erken karar vermek istiyor"
Helmut Marko, Carlos Sainz için bir hamle yapılacağına dair söylentileri reddederek Ferrari'den ayrılan pilotun Red Bull'un F1 2025 için Max Verstappen'in takım arkadaşına karar vermeden önce geleceğinin çözülmesini isteyeceğini iddia etti.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton'ın Ferrari için Mercedes'ten ayrılma kararının en büyük kaybedeni olan Sainz, şu anda 2025 sezonu için bir koltuğu bulunmuyor.
İki kez grand prix kazanan Sainz'a 2025 için diğer takımlardan büyük ilgi gösterilmesi muhtemel. 2026'da mevcut Sauber takımını devralacak olan Audi ile son 12 ayda sık sık bağlantı kuruldu.
Sergio Perez'in mevcut sözleşmesinin 2024 sonunda sona erecek olması nedeniyle, F1 kariyerine 2015 yılında Verstappen'in Toro Rosso takım arkadaşı olarak başlayan Sainz için de Red Bull'a dönüş teorik olarak mümkün özellikle Sergio Perez'in mevcut sözleşmesinin 2024 sonunda sona ereceği düşünüldüğünde.
Bu ayın başlarında çıkan haberlerde Red Bull'un, Perez takıma katılmadan önce 2019/20 sezonunda Verstappen'in takım arkadaşı olarak 18 aylık zorlu bir dönem geçiren ve daha sonra Williams'a geçen Alex Albon'a ilk reddin verildiği iddia edilmişti.
Bu hafta sonu sezon açılışı Bahreyn Grand Prix'si öncesinde Avusturya yayın organı Kleine Zeitung'a konuşan Marko, Albon için 2026'dan önce bir hamle yapacakları iddialarını reddetti. Red Bull'un zaman çizelgesinin Sainz'ınkiyle aynı olmayacağına inanarak takımın "yaz tatilinden sonra" kadrosunu tamamlamayı hedefleyeceğini iddia etti.
Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso ve Scuderia Toro Rosso STR12
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Marko, "Albon bizim için bir sorun değil, 2025'e kadar sözleşmesi var. Sainz da muhtemelen bizden daha erken karar vermek istiyor." dedi.
Marko, 2021'de Milton Keynes'e geldiğinden bu yana Red Bull renkleriyle kariyerindeki altı zaferin beşini elde eden Perez'in sözleşmesinin uzatılmasını göz ardı etmedi.
Perez 2023'te sezona en iyi başlangıcını yaparak Suudi Arabistan ve Azerbaycan'daki ilk dört yarışın ikisini kazandı ancak Verstappen'in ard arda üçüncü şampiyonluğuna ulaşmasıyla endişe verici bir şekilde düşüşe geçti.
Perez'in yeni bir sözleşme imzalama umutlarının anahtarının tutarlılık olduğunu düşünen Marko, "Checo istikrarlı bir performans sergilemeli."
"Her zaman Verstappen seviyesinde süremeyeceği açık. Dünya Şampiyonasını ikinci bitirir ve bir ya da iki yarış kazanırsa, 2025 için kesinlikle bir seçenek olacaktır." dedi.
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