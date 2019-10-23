Marko, 'saçma' sıralama turları fikrine karşı çıktı

Gelecek yıl iki ya da üç Grand Prix’de, Pazar günkü ana yarış grid pozisyonlarının Cumartesi günü yapılacak kısa bir yarış baz alınarak belirlenebileceği duyurulmuştu.

Bu yarışın girdi ise dünya şampiyonasının tersi baz alınarak belirlenecek.

Red Bull’dan Helmut Marko Servus TV’ye verdiği demeçte “Bu planlar gerçekten çok saçma.”

“Bunu Monako, Singapur veya Barcelona gibi pistlerde yaparsanız oldukça anlamsız olur, çünkü geçiş yapmak zor, hatta imkansız”

“İzlemek zorunda bile değilsiniz çünkü hiçbir şey değişmemiş olacak.”

Marko ayrıca prensip olarak da bu tarz fikirlere karşı olduğunu söyledi.

“Sporumuzun temelde son 30, 40, 50 yıl boyunca değişmediği futbol ya da tenis gibi olması gerekiyor.”

“Taraftarlar yarış kurallarını anlamalılar ve sonunda en iyi olan kazanmalı. Yapay müdahaleler olmamalı.”

Marko, Liberty Media'nın bunu yakmak yerine Formula 1'i akıllıca tasarlanmış teknik kurallarla daha heyecanlı hale getirmeye çalışması gerektiğini düşünüyor.

“Yapmamız gereken tek şey fırsatları eşitleyebilmek adına kurallarda değişiklikler yapmak. Her şeyden önce aerodinaminin öneminin azaltılması gerekiyor.”

“Bugün bazı yarışlar geçişin zor olmasından ötürü çok sıkıcı.”