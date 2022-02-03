Marko: "Russell'ın övgüleri hak edip etmediğini şimdi göreceğiz"

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Williams ile Formula 1'de geçirdiği üç yılın ardından George Russell, bu kış İngiliz ekipten Mercedes'e geçiş yaptı.

Alman ekipte Valtteri Bottas'tan boşalan koltuğa geçen Russell, yeni sezonda yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak.

Russell şimdiye kadar düzenli olarak Nicholas Latifi ve Robert Kubica ile takım arkadaşı olmuştu. Her iki pilotu da sıralama turlarında açık şekilde mağlup eden Russell, yarış temposu anlamında zaman zaman sorun yaşadı.

Özellikle tek tur performansı anlamında öne çıkan Russell'ın yarış temposu hakkında soru işaretleri bulunuyor ve böyle düşünen isimlerden birisi de Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko.

Marko, Russell'ın Hamilton karşısında ne yapacağını görmek ve sonrasında yorum yapmak istiyor.

Autorevue ile yaptığı röportajda Marko, "Bakalım Bay Russell Mercedes'te nasıl performans gösterecek?"

"Önceden aldığı tüm bu övgülerin haklı olup olmadığını o zaman görmüş olacağız."

"Önce bunu görmek istiyorum."

"Bu genç İngiliz'in sıralama temposunun sansasyonel olduğuna hiç şüphe yok. Fakat yarış temposuna bakarsanız, Latifi'nin pek de önünde değildi." dedi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images