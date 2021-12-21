Marko: "Russell'ın Mercedes'e geçişi, Red Bull'un lehine olabilir"

Mercedes yeni sezonda Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton kadrosunu bozacak. Alman ekip, 2017'den beri bu ikiliyle yarışıyordu ancak Bottas, yeni sezonda Alfa Romeo'ya geçerken, Fin pilottan boşalan koltuğa George Russell geçecek.

İngiliz pilot, Williams'la geçirdiği üç parlak yılın ardından yeni sezonda Hamilton'la takım arkadaşı olacak ve ikilinin nasıl anlaşacağı merak konusu.

Williams ekibiyle geçirdiği bu üç yıllık dönemde Russell, F1 padokundaki birçok insanı özellikle sıralama performansıyla etkiledi.

Hatta bu yıl Belçika'da, sıralama turlarında ikinci olması sayesinde, pazar günü podyuma bile çıktı.

Russell'ın iyi bir performans sergilemesi halinde Mercedes içerisinde işlerin karışabileceğini düşünen Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bu durumun Red Bull lehine olabileceği görüşünde.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Marko, Russell'ın pilotlar şampiyonasındaki savaşta, Hamilton'dan bazı puanlar alıp alamayacağı sorulduğunda şöyle dedi: "Öncelikle Russell'ın gerçekte ne kadar hızlı olduğunu görmek gerekiyor."

"Geçen sezon sıralama turlarında gerçekten hızlıydı. Ancak yarışlara baktığınızda, Nicholas Latifi'den pek de üstün değildi. Bu yüzden yarışta ne kadar hızlı olacağını bekleyip görmemiz gerekecek."

"Eğer Hamilton'ın hızına yaklaşabilirse, o zaman tabii ki bizim için bir avantaj olabilir."

Red Bull, 2022'de Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisiyle yarışmayı sürdürecek.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images