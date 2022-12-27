Marko: "Ricciardo'yu Perez'e baskı kursun diye almadık"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun takıma gelme amacının Sergio Perez'e baskı yapmak olmadığını vurguladı.
Sergio Perez, 2021 yılında Red Bull'a katıldı ve ilk yılında takıma alışmakta güçlük çekse de, bu yıl özellikle ilk yarıda çok güçlüydü.
Perez, sezon ilerledikçe şampiyonluk savaşından kopsa da, takımın ihtiyaç duyduğu anlarda iyi sonuçlar almayı başardı ve takımlar şampiyonluğunun kazanılmasında önemli bir rol oynadı.
Yine de Brezilya'da yaşananlar sonrası gözden düştüğü yorumları var. Red Bull aynı dönemde Daniel Ricciardo'yu yedek pilotluğa getirdi ve bunun Perez için ciddi bir tehdit olabileceği düşünülüyor.
Fakat Servus TV'ye konuşan Helmut Marko, tüm bunları yalanlıyor ve amaçlarının Perez'e baskı kurmak olmadığını söylüyor.
Marko, "Sergio çok yüksek bir seviyede yarışabileceğini kanıtladı. Eğer Max mücadelede değilse, Sergio orada olmayı başarıyor. Bu yıl iki yarış kazanmasının bir nedeni var."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Daniel'in gelişiyle Sergio'ya baskı yapmak istemiyoruz. Sadece pilotlarımızdan birinin değiştirilmesi gerekirse, o zaman aracı bitiş çizgisine getirebileceğini bildiğimiz en az bir sürücüye sahip olacağız."
"Ayrıca şunu da düşünmelisiniz: Biz büyük bir takımız. Tüm takımlar arasında en fazla sponsor bizde! Bu, bir yıl içinde Amerika da dahil olmak üzere tüm dünyada gösteri araçlarıyla çok sayıda sürüş yaptığımız ya da etkinlik düzenlediğimiz anlamına geliyor."
"Bunu gülümsemesi ve tüm cazibesiyle Ricciardo'dan daha iyi kim yapabilir?" diyerek gülümsedi.
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