Marko: "Ricciardo'yu 2024 için değil, 2025 için değerlendirebiliriz"

Ricciardo, Macaristan'da Nyck de Vries'in koltuğunu alarak Formula 1 gridine döndü ve sezonun geri kalanında AlphaTauri ile yarışmaya devam edecek.

Avustralyalı pilotun bu seçeneği Red Bull koltuğuna oturmak adına kabul ettiği biliniyor fakat Sergio Perez'in 2024 sonuna kadar anlaşması var.

Meksikalı pilot şampiyonada ikinci sırada yer alıyor fakat bu yıl gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle kontratın erkenden feshedileceği konuşuluyor.

Bu konu hakkında konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Perez'in 2024 sonuna kadar takımda kesin olarak kalacağını fakat 2025 için Ricciardo'yu değerlendirebileceklerini söyledi.

Kleine Zeitung'a verdiği demeçte, "Ricciardo kendini iyi şekilde gösterdiği takdirde Red Bull için kesinlikle bir konu başlığı olabilir."

"Ancak bu kesinlikle Perez'in sözleşmesinin sona ereceği 2024 sezonunun bitiminden sonra mümkün olacak."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Daniel'in deneyimi şu anda AlphaTauri'ye yardımcı oluyor. Alışık olduğu rutin sayesinde neye nasıl başlamamız gerektiğini bize net bir şekilde söyleyebiliyor."

Marko, Yuki Tsunoda'nın gelecek sezon AlphaTauri'de kalacağını dile getirdi.

"Elbette bu daha sonra elde edeceği sonuçlara bağlı. Fakat partnerimiz Honda ile şimdiden görüşmelerimiz var."

"Bu yılki performansını dikkate alırsanız bunun gerçekleşeceğini (takımda kalacağını) varsayabilirsiniz."

Şu anda Super Formula'da yarışan Liam Lawson'ın da 2024 AlphaTauri için bir seçenek olduğuna inanılıyor.

Marko bu konuda, "Liam ile temas halindeyiz. Sezonun geri kalanında her iki takım için de yedek sürücü olarak görev yapacak ve genç sürücü testini tamamlayacak."

"Yani gelişim programı devam ediyor." dedi.