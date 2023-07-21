Marko: "Ricciardo'ya koltuk sözü vermedik, büyük risk alıyor"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'ya Red Bull'da yarışma sözü vermediklerini ve burada yarışmayı seçerek büyük bir risk aldığını söylüyor.
10 yarışlık sürenin ardından Nyck de Vries'in AlphaTauri macerası sona erdi ve yerini Macaristan GP itibariyle tecrübeli pilot Daniel Ricciardo aldı.
Daha önce sekiz F1 yarışı kazanan Ricciardo, yaklaşık 7 aylık bir süreden sonra pistlere dönüyor fakat dönüşü hiç de kolay olmayacak. AlphaTauri neredeyse yarım sezonda sadece iki puan aldı ve şampiyonada son sırada yer alıyor.
Görünüşe bakılırsa Ricciardo bu teklifi, Red Bull'u geçebileceğini düşünerek kabul etti ancak Helmut Marko o günün hiç gelmeyebileceğini söyledi.
Marko, Sport.de'ye şöyle konuştu: "Daniel yıl sonuna kadar AlphaTauri'de kalacak ve ne kadar ilerleme kaydettiğini hep birlikte göreceğiz."
"Hayal ettiğinden farklı bir durumda dönüyor çünkü AlphaTauri şampiyonada son sırada. Yuki Tsunoda'nın yavaş bir sürücü olmadığını da biliyor."
"Bu, Daniel için büyük bir risk fakat bunu göze almayı kabul etti."
"Kararı benim için hoş bir sürprizdi. Umarım her şey yolunda gider ve başarılı olur."
"Ona gelecek için herhangi bir söz vermedik. Fakat iyi sonuçlar alırsa bir fırsatı olabileceğini o da biliyor."
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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