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Formula 1 Japonya GP

Marko: "Ricciardo'nun sorunu zihinsel"

Red Bull'un baş danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo'nun zihinsel bir sorunu olduğuna inanıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, signs autographs for fans

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, signs autographs for fans

Sam Bagnall / Motorsport Images

RB sezona umduğu gibi başlayamazken, geride kalan iki yarışın ardından herhangi bir puana sahip değillerdi.

Daha sonra Avustralya'da, Yuki Tsunoda harika bir performans sergiledi ve Fernando Alonso'nun da cezasıyla yedinci oldu.

Bu sonuç RB'yi takımlar şampiyonasında 6 puanla altıncı sıraya taşırken, Haas 4 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Henüz puan alamayan Daniel Ricciardo'nun 2024 aracını şu ana kadar çalıştıramamış olması Faenza merkezli ekip için iyiye işaret değil.

Bu durum kendisini olduğu kadar takımı da etkiliyor.

Red Bull baş danışmanı Helmut Marko Avustralyalı sürücünün zihinsel bir sorunu olduğundan şüpheleniyor.

"Her iki sürücü de birbirlerinin verilerini görebiliyor, yani ortada sır yok."

"Yuki ve Daniel aynı aracı kullanıyor, her şey aynı. Daniel daha önce hızlı bir sürücü olduğunu göstermişti, bu yüzden zihinsel bir sorun olmalı."

"Bence ortada mental bir problem var."

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing, Red Bull Racing, Red Bull Racing Takım Danışmanı Dr Helmut Marko

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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