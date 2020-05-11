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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönme şansı düşük, Horner'la devam etmek istiyoruz"

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Marko: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönme şansı düşük, Horner'la devam etmek istiyoruz"
Ekleyen:
, Editör
11 May 2020 14:07

Helmut Marko sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Christian Horner'ı takımda tutmak istediğini söylerken, Daniel Ricciardo'nun takıma dönme ihtimalini çok düşük bulduğunu belirtti.

Daniel Ricciardo, 2018 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılarak Renault'ya geçiş yapmıştı ancak buradaki ilk yıl beklentilerini karşılamadı.

Ricciardo'nun sözleşmesi bu yıl sonunda doluyor ve kendisine birden fazla takım ilgi gösteriyor.

Başlangıçta Sebastian Vettel'in koltuğu için aday konumunda yer alsa da, Ferrari'nin B planının Carlos Sainz olduğu ortaya çıktı.

Ricciardo geçtiğimiz haftalarda Red Bull'a dönüşü reddetmemişti. Ancak Helmut Marko, bunun "çok düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, "Alex Albon geçen yılki kadar iyi bir performans sergilerse, ki öyle olacağını umuyorum, o zaman takımda kalacak."

"Bu yüzden Ricciardo'nun takıma gelme şansı neredeyse hiç yok. Sadece Alex belli bir sebepten ötürü kötü performans sergilemeye başlarsa diğer pilotlara ilgi göstereceğiz. Ama böyle bir durumda listemizdeki tek pilot Ricciardo olmaz." dedi.

Marko, Christian Horner'ın takımdan ayrılacağını da yalanladı.

"Böyle bir şey olmayacak. Horner'ı elbette takımda tutmak istiyoruz. Son zamanlarda meydana gelen tek şey, Horner'ın planlanan bütçe sınırına karşı olmasıydı."

"Oysa bu, tüm takımların para tasarrufu yapmasına yardımcı olurdu ve bu yüzden bu fikri destekledik. Bu konuda aramızda sadece küçük bir anlaşmazlık vardı."

Son olarak sezonun Avusturya'da başlayacağını yineledi.

"Hazırlıklar mükemmel gidiyor. Tek yapmamız gereken, koronavirüs enfeksiyon sayısında hiçbir artış yaşanmaması konusunda dua etmek.

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Editör Kemal Şengül

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