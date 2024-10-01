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Formula 1 Amerika GP

Marko, Ricciardo'nun haziranda ayrılmasını istemiş

Christian Horner, Helmut Marko'nun Ricciardo'yu daha erken göndermek istediğini ve bu kararı ertelemeye çalıştığını açıkladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2024 sezonunun geri kalanında Daniel Ricciardo’nun yerine Liam Lawson ile devam etme kararını detaylandırdı.

Horner, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun Haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinin ardından Ricciardo'nun takımdan ayrılmasını istediğini, ancak onun bu kararı ertelemeye çalıştığını belirtti.

Horner, F1 Nation podcast'inde şunları söyledi: "İspanya GP'si zamanında, Helmut Ricciardo’nun takımdan ayrılmasını istiyordu ve oradan itibaren üzerinde çok baskı vardı."

"Daniel'a mümkün olduğu kadar fazla zaman tanımak için elimden geleni yaptım, aksi takdirde Barcelona'dan sonra koltuktan alınmış olacaktı."

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