Marko, Ricciardo'nun haziranda ayrılmasını istemiş

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2024 sezonunun geri kalanında Daniel Ricciardo’nun yerine Liam Lawson ile devam etme kararını detaylandırdı.



Horner, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun Haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinin ardından Ricciardo'nun takımdan ayrılmasını istediğini, ancak onun bu kararı ertelemeye çalıştığını belirtti.

Horner, F1 Nation podcast'inde şunları söyledi: "İspanya GP'si zamanında, Helmut Ricciardo’nun takımdan ayrılmasını istiyordu ve oradan itibaren üzerinde çok baskı vardı."



"Daniel'a mümkün olduğu kadar fazla zaman tanımak için elimden geleni yaptım, aksi takdirde Barcelona'dan sonra koltuktan alınmış olacaktı."