Marko, Ricciardo'nun haziranda ayrılmasını istemiş
Christian Horner, Helmut Marko'nun Ricciardo'yu daha erken göndermek istediğini ve bu kararı ertelemeye çalıştığını açıkladı.
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull takım patronu Christian Horner, 2024 sezonunun geri kalanında Daniel Ricciardo’nun yerine Liam Lawson ile devam etme kararını detaylandırdı.
Horner, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun Haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinin ardından Ricciardo'nun takımdan ayrılmasını istediğini, ancak onun bu kararı ertelemeye çalıştığını belirtti.
Horner, F1 Nation podcast'inde şunları söyledi: "İspanya GP'si zamanında, Helmut Ricciardo’nun takımdan ayrılmasını istiyordu ve oradan itibaren üzerinde çok baskı vardı."
"Daniel'a mümkün olduğu kadar fazla zaman tanımak için elimden geleni yaptım, aksi takdirde Barcelona'dan sonra koltuktan alınmış olacaktı."
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